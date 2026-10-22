உலகையே உலுக்கிய சைபர் தாக்குதல்கள்- PHP முதல் eMudhra வரை அடுத்தடுத்து வெளிவந்த பாதுகாப்பு அபாயங்கள்

கடந்த 24 மணி நேரமாக உலகளாவிய இணைய பாதுகாப்புத் துறை கடுமையான சவால்களையும் பெருத்த குழப்பங்களையும் சந்தித்து வருகிறது. இது உலகெங்கிலும் உள்ள கோடிக்கணக்கான இணையதளங்களையும், டிஜிட்டல் கட்டமைப்புகளையும் உலுக்கியுள்ளது.
கோடிக்கணக்கான இணையதளங்கள் இயங்கக் காரணமாக இருக்கும் PHP புரோகிராமிங் மொழியில் 'PHP2Shell' எனப்படும் இரண்டு மிக ஆபத்தான குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்தத் துளைகள் மூலம் ஹேக்கர்கள் எந்தவிதமான அங்கீகாரமும் இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்ட வெப் சர்வர்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. உலகளாவிய இணையதளங்களில் சுமார் 70 சதவீதம் PHP-ஐ நம்பியே இயங்குவதால், PHP Foundation இந்த வதைத் திறனை 10-க்கு 9.2 என்ற ஆபத்து அளவாக மதிப்பிட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் NSA மற்றும் FBI அமைப்புகள் உடனடியாக நிறுவனங்கள் தங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்புகளைப் புதுப்பிக்க வேண்டும் அல்லது ஆபத்து நீங்கும் வரை கணினிகளை ஆஃப்லைனில் வைக்க வேண்டும் என்று அவசர எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன. இந்தச் சிக்கலால் பின்லாந்து மற்றும் நெதர்லாந்து உள்ளிட்ட பல நாடுகளின் அரசு இணையதளங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகத் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டன.
இந்தியாவின் பிரபல சான்றிதழ் அதிகார அமைப்பான eMudhra, இணையதளங்களின் பாதுகாப்பைக் குறிக்கும் டிஜிட்டல் சான்றிதழ்களை வழங்க மிகவும் பலவீனமான பிரைவேட் கீ-களைப் பயன்படுத்தியது தெரியவந்துள்ளது. 'Wayne' என்ற பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சியாளர் இந்தத் குறைபாட்டைக் கண்டறிந்து தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை எச்சரித்தார். சாதாரண பாதுகாப்பான கீ-கள் 384 பிட்கள் கொண்ட சிக்கலான ரேண்டம் எண்களாக இருக்கும் நிலையில், eMudhra பயன்படுத்திய கீ-கள் மிகவும் எளிமையான ஒற்றை பைட் எண்களாக இருந்தன.
இதைக் கண்டறிந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவற்றை ஒரு விநாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் மீட்டெடுத்தனர். எனினும், ஆப்பிள், கூகுள் மற்றும் மொ Mozilla போன்ற நிறுவனங்கள் உடனடியாகச் செயல்பட்டு சஃபாரி, குரோம், ஃபயர்பாக்ஸ் போன்ற பிரவுசர்களில் இந்தச் சான்றிதழ்களைத் தடுத்தன. மேலும் கிளவுட்ஃபிளேர் நிறுவனம் அவசரகாலத் திருத்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளதுடன், CERT-In அமைப்பும் இதுகுறித்து வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.
பிரவுசருக்கு வெளியே ஜாவாஸ்கிரிப்டை இயக்க உதவும் NodeJS தளத்திலும் நான்கு உயர் தீவிர குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டு உடனடியாகப் பாதுகாப்பு அப்டேட்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதில் சில குறைபாடுகள் ஹேக்கர்களை தொலைதூரத்திலிருந்து குறியீடுகளை இயக்க அனுமதிக்கும் அபாயத்தைக் கொண்டிருந்தன. இதனிடையே, பல்வேறு AI மாடல்களுக்குக் கோரிக்கைகளை அனுப்பும் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராட்சியான LiteLLM தளமும் சமரசம் செய்யப்பட்டு, பயனர்களின் சிஸ்டம் தகவல்கள் மற்றும் கிளவுட் சான்றுகளைத் திருடக்கூடிய தீங்கிழைக்கும் குறியீடுகள் அதில் நுழைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், கிளவுட் தளமான ரெயில்வே நிறுவனமும் தனது அமைப்புகளில் ஏற்பட்ட அசாதாரண நடவடிக்கையைக் கண்டறிந்துள்ளது. வாடிக்கையாளர்களின் முக்கியமான என்விரான்மென்ட் வேரியபிள்கள் மற்றும் API சாவிகள் மூன்றாம் தரப்பினரால் பெறப்பட்டிருக்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி சைபர் தாக்குதல்கள் பெருமளவு அதிகரித்து வருவது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சீனாவுடன் தொடர்புடைய 'Storm-0940' என்ற ஹேக்கர் குழு, Microsoft 384 கணக்குகளைக் குறிவைக்க AI-இயங்கும் 'ARTEX' என்ற ஊடுருவல் கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தியுள்ளது. இது நிறுவனங்களின் கிளவுட் நெட்வொர்க்குகளுக்குள் மிக விரைவாக ஆழமான அனுமதியைப் பெற உதவியுள்ளது.
குறிப்பாக, ConnectWise கிளவுட் பேக்கப் சேவை மூலம் விண்வெளி, பாதுகாப்பு, அரசு மற்றும் நிதி சேவைகள் உள்ளிட்ட உலகெங்கிலும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்களின் அமைப்புகளை இந்தத் தாக்குதல் பாதித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் இணைப்புகளை உடனடியாகத் துண்டிக்கவும், பாதுகாப்புப் பதிவுகளை ஆய்வு செய்யவும் மைக்ரோசாஃப்ட் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்தத் தொடர் சம்பவங்கள் இணையப் பாதுகாப்புத் துறையில் தற்போது நிலவும் பதற்றமான சூழலைத் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்தச் சூழலில், உங்கள் கணினி பாதுகாப்பு மற்றும் பிரவுசர்களை உடனடியாகப் புதுப்பித்துக்கொள்வது அவசியமான பாதுகாப்பாகும்.