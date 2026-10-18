பொய் மூட்டைகள்.. "இந்தியாவில் இளைஞர்கள் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள்" என்ற அறிக்கைக்கு ஐ.நா.வில் இந்தியா கண்டனம்

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சிறப்பு அறிக்கையாளர் தயாரித்த அறிக்கையை இந்தியா வன்மையாகக் கண்டித்துள்ளது.
மனநலம் மற்றும் பாலின சமத்துவம் போன்ற பிரச்சனைகள் குறித்துப் பேசினால், நாட்டில் உள்ள இளைஞர்கள் பழிவாங்கல் அல்லது துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகிறார்கள் என்று ஐநா சிறப்பு அறிக்கையாளர் ஜினா ரொமேரோ கூறியுள்ள குற்றச்சாட்டுகளை இந்தியா வன்மையாகக் கண்டித்துள்ளது.
இந்த அறிக்கை ஆதாரமற்ற மற்றும் பெயர் குறிப்பிடப்படாத கூற்றுகளின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது என்றும், இது வதந்திகளை மூடிமறைக்கும் ஒரு வெறும் போர்வை என்றும் கூறி, இந்தியா அதனை வன்மையாக விமர்சித்துள்ளது.
ஐநாபொதுச் சபையின் மூன்றாவது குழு கூட்டத்தில் இந்த விவகாரம் குறித்து இந்தியா தனது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளது.
ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர தூதர் அனுஜ் ஸ்வரூப் கூறுகையில், "உலகிலேயே அதிக இளைஞர் மக்கள்தொகையைக் கொண்ட ஒரு நாட்டிற்கு எதிராக இதுபோன்ற ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பது சரியல்ல.
பெயர் குறிப்பிடப்படாத நபர்கள் வழங்கிய தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு அறிக்கை வடிவில் உள்ள வெற்று வதந்திகளின் பொய் மூட்டையாகும்.
இந்தியத் தூதுக்குழு இதை முழுமையாக நிராகரிக்கிறது" என்றார்.
இதுபோன்ற ஒருதலைப்பட்சமான மற்றும் பொறுப்பற்ற அறிக்கைகள் ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் அதன் நிறுவனங்களின் நம்பகத்தன்மையை கடுமையாக சேதப்படுத்தும் என்று அவர் கவலை தெரிவித்தார்.
மேலும் இந்தியாவின் ஜனநாயகம் குறித்து பேசிய அவர், "அமைதியான முறையில் கூடும் சுதந்திரம், சங்கங்கள் அமைக்கும் உரிமை, பேச்சு சுதந்திரம் மற்றும் கருத்து சுதந்திரம் ஆகியவை இந்திய அரசியலமைப்பின் 19வது பிரிவின் கீழ் குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகள்" என்று தெரிவித்தார்.
சுதந்திரமான நீதித்துறை, சுதந்திரமான ஊடகங்கள் மற்றும் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் போன்ற நிறுவனங்கள் இந்த உரிமைகளுக்கு பாதுகாப்பாக நிற்கின்றன என்று அவர் கூறினார்.
கடந்த ஜூன், ஜூலை மாதம் தேர்வுகளில் நடந்த முறைகேடுகளுக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தியபோது, அரசு மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாகப் பதிலளித்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
எனவே பெயர் தெரியாத ஒருவரின் வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் 140 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாட்டைப் பற்றிப் பொதுமைப்படுத்துவது பொருத்தமற்றது என்றும், இது ஐ.நா. பிரதிநிதிக்குத் தகாத செயல் என்றும் அவர் கூறினார்.
அறிக்கைகளை தயாரிக்கும்போது நடுநிலைமையை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் அறிவுரை கூறினார்.