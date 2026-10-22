திபெத்தில் 7.0 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம்: 16 பேர் பலி

திபெத் பகுதியில் நேற்று (வியாழக்கிழமை) மாலை 7.0 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதில் குறைந்தது 16 பேர் உயிரிழந்தனர், 32 பேர் காயமடைந்தனர். மேலும், வடக்கு திபெத்தின் நாக்சு (Nagqu) நகரில் நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள் இடிந்து விழுந்தன என்று அரசு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
குறைந்தது 339 வீடுகள் இடிந்து விழுந்ததை தொடர்ந்து, மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன என்று நாக்சு ஊடக அலுவலகம், நகர அரசு அதிகாரிகளை மேற்கோள் காட்டி தெரிவித்துள்ளது. காயமடைந்தவர்களில் 11 பேரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது, மற்ற 21 பேருக்கு லேசான காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன என்று அந்த அலுவலகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையை சேர்ந்த மீட்பு குழுவினர், நிலநடுக்கத்தால் வீடுகளை இழந்த மக்களுக்காக தற்காலிக கூடாரங்களை அமைத்து வருகின்றனர்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இப்பகுதியில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் இது என்று சீனாவின் தேசிய ஒளிபரப்பு நிறுவனமான சிசிடிவி தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இந்த நிலநடுக்கம் உள்ளூர் நேரப்படி இரவு 10:33 மணிக்கு ஏற்பட்டது.
இதன் மையப்புள்ளி, நாக்சு நகருக்கு கிழக்கே-வடகிழக்கே 191 கிலோமீட்டர் தொலைவில், மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்த, அதிக உயரத்தில் அமைந்துள்ள வடக்கு திபெத் பகுதியில் இருந்தது. நிலநடுக்கம் 18 கிலோமீட்டர் (11 மைல்) ஆழத்தில் ஏற்பட்டதாக அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சீனாவின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி நிறுவனமான சின்ஹுவா, சீன நிலநடுக்க வலைப்பின்னல் மையத்தை மேற்கோள் காட்டி, நிலநடுக்கம் 10 கிலோமீட்டர் (6.2 மைல்) ஆழத்தில் ஏற்பட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளது. நாக்சு நகரம், திபெத்தின் தலைநகரான லாசாவில் இருந்து வடக்கே 300 கிலோமீட்டருக்கும் (186 மைல்) அதிகமான தொலைவில் அமைந்துள்ளது.