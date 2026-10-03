556 கி.மீ. பயணம் செய்து டேராடூன் வந்த நீலக்கண் வெள்ளைப் புலி தேஜஸ்!

குவாலியர் உயிரியல் பூங்காவில் இருந்து அரிய வகை நீலக்கண் வெள்ளைப் புலி தேஜஸ் டேராடூன் உயிரியல் பூங்காவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. சுமார் 556 கிலோமீட்டர் தூரத்தை சாலை மார்க்கமாக கடந்து டேராடூன் வந்துள்ள தேஜஸ், உத்தரகண்டின் முதல் வெள்ளைப் புலி என்ற சிறப்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்த புலியின் வருகை அதிகமான பார்வையாளர்களை ஈர்க்கும் என்று பூங்கா அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
டேராடூன் உயிரியல் பூங்காவுக்கும் குவாலியர் உயிரியல் பூங்காவுக்கும் இடையிலான புலிகள் பரிமாற்றத் திட்டத்தின் கீழ் தேஜஸ் டேராடூன் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பதிலாக டேராடூன் உயிரியல் பூங்காவில் இருந்த சுமார் 5 வயதுடைய ராயல் பெங்கால் புலி ‘போலா’ குவாலியருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இரு உயிரியல் பூங்காக்களிலும் வனவிலங்கு பன்முகத்தன்மையை அதிகரித்து, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதே இந்த பரிமாற்றத்தின் நோக்கம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
குவாலியரில் இருந்து டேராடூன் வரை தேஜஸ் சுமார் 556 கி.மீ. தூரம் பயணம் செய்துள்ளது. அதை கொண்டு வருவதற்கென்று வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்பு மீட்பு வாகனம் மூலம் இந்தப் பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக டேராடூன் மிருகக்காட்சிசாலையின் வனக்காவலரும் பொறுப்பாளருமான தீக்ஷா பட் தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் 12 முதல் 14 மணி நேர பயணத்தில் கால்நடை மருத்துவர்கள் மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 13 பேர் கொண்ட குழுவினர் உடன் சென்றனர்.
டேராடூன் வந்தவுடன் தேஜஸ் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை. புதிய சூழலுக்கு அது பழகுவதற்கும், உடல்நிலையை கண்காணிப்பதற்கும் சுமார் 20 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலில் வைக்கப்பட உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் அடைப்பில் பொறுப்பாளர் மற்றும் கால்நடை மருத்துவருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த காலகட்டத்தில் அதன் உடல்நிலை, உணவு, நடவடிக்கைகள் மற்றும் புதிய சூழலுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்.
தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் தேஜஸை நேரில் பார்க்க விரும்பும் சுற்றுலா பயணிகள் இன்னும் சிறிது காலம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. சுமார் ஒரு மாதத்துக்குப் பிறகு தேஜஸ் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வரப்படும் என உயிரியல் பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
வெள்ளை நிற உடல், கருப்பு நிற கோடுகள் மற்றும் பளிச்சிடும் நீல நிற கண்கள் என தேஜஸ் பார்ப்பவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. புதிய இருப்பிடத்திற்கு வந்ததும், சுற்றுப்புறத்தை ஆர்வத்துடன் சுற்றிப் பார்த்து, காற்றை முகர்ந்து புதிய சூழலை அறிந்துகொள்ளும் வகையில் அது சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
வெள்ளைப் புலி என்பது தனி இனம் கிடையாது. மரபணு மாற்றத்தின் காரணமாக புலிகளின் உடலில் வெள்ளை நிறம் தோன்றுகிறது. அல்பினோ புலிகளிலிருந்து இது வேறுபட்டது. உடலில் காணப்படும் கருப்பு கோடுகள் தொடர்ந்து இருப்பது அதன் முக்கிய அடையாளமாகும்.
வெள்ளைப் புலிகள் தங்களின் தனித்துவமான வரிக்கோடுகளைத் தக்கவைத்துக்கொள்கின்றன, மேலும் அவை வங்கப் புலியின் ஒரு இயற்கையான நிற மாறுபாடாகக் கருதப்படுகின்றது.
இந்த அரிதான தன்மை, உலகெங்கிலும் உள்ள மிருகக்காட்சி சாலைகளில் அவற்றை ஒரு முக்கிய ஈர்ப்பாக ஆக்குகிறது.
தேஜஸ் டேராடூன் உயிரியல் பூங்காவின் புதிய முக்கிய ஈர்ப்பாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.