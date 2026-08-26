உலகம்

வெள்ள பாதிப்பைத் தொடர்ந்து நேபாளத்தில் நிலநடுக்கம் - ரிக்டரில் 5.2 ஆக பதிவு

நிலநடுக்கத்தின் ஆழம் மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட சேதத்தின் அளவு குறித்த விவரங்கள் உடனடியாக கிடைக்கவில்லை.
Nepal Floods
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150-க்கும் மேற்பட்டோரின் உயிரை பறித்த திடீர் வெள்ளப் பெருக்குக்கு மத்தியில், குறைந்த தீவிரத்தன்மை கொண்ட நில அதிர்வு ஒன்று பேரழிவை தூண்டியதாக கூறப்பட்ட சில மணிநேரங்களுக்கு பிறகு, நேபாளத்தின் ரசுவா பகுதியில் 5.2 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

முதற்கட்ட அறிக்கைகளின்படி, 5.2 ரிக்டர் அளவிலான இந்த நிலநடுக்கத்தின் மையப்புள்ளி, நிலச்சரிவுகள் அதிகம் ஏற்படும் பகுதியான கோடாரிக்கு வடமேற்கே சுமார் 55 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருந்தது. நிலநடுக்கத்தின் ஆழம் மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட சேதத்தின் அளவு குறித்த விவரங்கள் உடனடியாகக் கிடைக்கவில்லை.

பதற்றம் அதிகரிப்பு:

ரசுவாவில் வெள்ளப்பெருக்கை தொடர்ந்து நிவாரண மற்றும் மீட்புப் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. சமீபத்திய நிலநடுக்கம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்களிடையே பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.

நேபாள-திபெத் எல்லை பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில் குறைந்தது 157 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், நூற்றுக்கணக்கானோர் காணாமல் போனதாகவும் இரவு 11:55 மணி நிலவரப்படி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. காணாமல் போனவர்களில் கைலாஷ் மானசரோவருக்கு சென்ற குறைந்தது 133 இந்திய யாத்ரீகர்களும் அடங்குவர்.

அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள்:

நேபாள காவல்துறை 157 உடல்களை மீட்டுள்ளதுடன், வெள்ள அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் இருந்து குடும்பங்களை வெளியேற்றும் பணியிலும் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். பேரிடர் ஏற்பட்ட பல மணி நேரங்களுக்குப் பிறகும், குறைந்தது 403 சுற்றுலாப் பயணிகள், அவர்களில் 341 பேர் வெளிநாட்டினர், காணாமல் போனதாக சுற்றுலா அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

காணாமல் போன வெளிநாட்டினரில் 142 இந்தியர்களும், ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டன், மலேசியா, நெதர்லாந்து, போர்ச்சுகல், தென்னாப்பிரிக்கா, தென் கொரியா மற்றும் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர்களும் அடங்குவர் என்று சுற்றுலா வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

மீட்பு பணிகள் தீவிரம்:

சேற்றுக்குழியில் புதைந்துள்ள உயிர் பிழைத்தவர்களையும் சடலங்களையும் கண்டறிய நேபாள மீட்புக் குழுவினர் காலக்கெடுவுக்குள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், நிவாரணப் பணிகளுக்கு அரசின் அனைத்து வளங்களையும் வழங்குவதாக பிரதமர் பலேந்திர ஷா உறுதியளித்துள்ளார்.

உள்ளூர் நேரப்படி காலை 9 மணியளவில், திபெத் பக்கத்திலிருந்து கடந்து வந்த போதே கோஷி ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. திபெத்தை ஒட்டியுள்ள ரசுவா, தாடிங் மற்றும் நுவாகோட் ஆகிய மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டதில் அடங்கும்.

நேபாளம்
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