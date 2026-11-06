ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் 4 குழந்தைகள் உட்பட 18 பேர் உயிரிழப்பு

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் 4 குழந்தைகள் உட்பட 18 பேர் கொல்லப்பட்டனர்
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் ராவலகோட் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் பொதுமக்கள் மீது கடுமையான தாக்குதலை நடத்தியது.
உமர் பாரூக் சதுக்கத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நேற்று அதிகாலை 5 மணிக்குத் தொடங்கிய இந்தத் தாக்குதல்கள் பல மணி நேரம் நீடித்தது.
இந்த டிரோன் தாக்குதல் மற்றும் துப்பாக்கிச் சூட்டில் 4 குழந்தைகள் உட்பட 18 பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் பலர் காயமடைந்தனர்.
அடிப்படை உரிமைகள், பணவீக்கம் மற்றும் அரசியல் கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராகப் போராடிய மக்கள் மற்றும் உள்ளூர் குடியிருப்புகள் மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம், ரேஞ்சர்ஸ் படையினர், எல்லைப் படையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் கடுமையான அடக்குமுறையை ஏவினர்.
ராணுவம் வேண்டுமென்றே மக்களை குறிவைத்ததாக அப்பகுதியினர் கூறுகின்றனர். குழந்தைகள் உட்பட பொதுமக்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
கடந்த ஜூன் மாதத்தில் போராட்டங்கள் தொடங்கியதில் இருந்து, ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதியில் பாகிஸ்தான் பாதுகாப்புப் படையினரால் 153க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
மொபைல் சேவை மற்றும் இணையம் முடக்கப்பட்டதால், அச்சமான சூழல் நிலவுகிறது. இருப்பினும், உள்ளூர் மக்கள் போராட்டம் நடத்துவதற்காக வீதிகளில் இறங்கி வருகின்றனர்.
முசாபராபாத், ராவலாகோட் உள்ளிட்ட பல முக்கிய நகரங்களில் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. போராட்டத்தில் மாணவர்களும் பெருமளவில் இணைந்துள்ளனர்.
அவர்கள் பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்திற்கு எதிராகவும், தங்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரியும் முழக்கங்களை எழுப்பி வருகின்றனர்.
அசிம் முனீர் தலைமையிலான ராணுவத்தின் அடக்குமுறைக்கு மத்தியிலும் பின்வாங்கப் போவதில்லை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
வன்முறை மற்றும் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்களுக்குப் பிறகு, அங்கு மிகவும் பதற்றம் நிலவுகிறது.