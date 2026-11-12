150 கோடி பெண்களும் சிறுமிகளும் காலநிலை பாதிப்பு மிகுந்த பகுதிகளில் வாழ்கின்றனர் - ஐநா பெண்கள் அமைப்பு

50 கோடி பெண்களும் சிறுமிகளும் காலநிலை பாதிப்பு மிகுந்த பகுதிகளில் வசித்து வருவதாகவும், அதேவேளையில் காலநிலை மாற்றம் 2050-ஆம் ஆண்டிற்குள் மேலும் 1.41 கோடி மக்களைக் கடும் வறுமைக்குத் தள்ளக்கூடும் என்றும் ஐ.நா. பெண்கள் அமைப்பின் புதிய தரவுகள் எச்சரித்துள்ளன.
காலநிலை நெருக்கடி காலத்தில் பாலின சமத்துவம்” என்ற தலைப்பில் ஐ.நா. பெண்கள் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள புதிய தகவல் அறிக்கையின்படி , உலகெங்கிலும் உள்ள பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளில் மூன்றில் ஒருவருக்கும் மேற்பட்டோர் அதாவது குறைந்தது 150 கோடி பேர் காலநிலை பாதிப்பு மிகுந்த பகுதிகளில் வாழ்ந்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதனால் அந்த் அந்த பகுதிகளில் காலநிலை அபாயங்கள் அதிகளவில் உருவாகும் தன்மைகள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும் பாதுகாப்பற்ற வேலை, பாலிப சமத்துவமின்மை ஆகியவை ஏற்படுகின்றன.
பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் எதிர்கொள்ளும் காலநிலை அபாயங்களை 73 சதவீத நாடுகள் அங்கீகரித்திருந்தாலும், மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் சற்று அதிகமான நாடுகள் மட்டுமே அவற்றை முழுமையாகக் கையாளுகின்றன என்று ஐ.நா. பெண்கள் அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது.
இது குறித்து ஐநா பெண்கள் அமைப்பு தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது
உலகம் முழுவதும், பெண்கள் ஏற்கனவே தங்கள் சமூகங்களில், நாடாளுமன்றங்களில் மற்றும் பருவநிலை நெருக்கடியின் முன்களத்தில் நின்று போராடி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக நமது சமூகம் பெண்களுக்கும் சிறுமிகளுக்கும் சம உரிமைகளையும், வளங்களையும், தலைமை தாங்கும் அதிகாரத்தையும் வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யும்போது நமது உலகிற்கு அவசரமாகத் தேவைப்படும் மாற்றத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல அவர்கள் உதவுவார்கள்," என்று ஐ.நா. பெண்கள் அமைப்பின் நிர்வாக இயக்குநர் சீமா பஹௌஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போதையசூழலின் படி உலகம் குறைந்தபட்சம் 1.8°C வெப்பமயமாதலை நோக்கிச் செல்கிறது. இது மேலும் பேரழிவை ஏற்படுத்தும் வறட்சிகள், வெள்ளங்கள், காட்டுத்தீ மற்றும் சூறாவளிகளைத் தூண்டி, சமூகங்களுக்கும் சூழல் அமைப்புகளுக்கும் மீளமுடியாத இழப்பையும் சேதத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று எச்சரித்துள்ளது.
காலநிலை நெருக்கடிக்கு மிகக் குறைந்த பொறுப்புள்ள நாடுகளில் உள்ள பெண்களும் சிறுமிகளும் இதனால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று ஐ.நா. பெண்கள் அமைப்பின் புதிய தரவுகள் காட்டுகின்றன. அவர்கள் உணவின்றித் தவிப்பது முதல் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் வன்முறை வரை, காலநிலை மாற்றம் அவர்களின் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் பாதிப்பாதக ஐநா பெண்கள் அமைப்பின் அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
காலநிலை மாற்றத்தால் மிக மோசமான சூழ்நிலையில், கூடுதலாக 141 மில்லியன் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் வரை கடும் வறுமையில் வாழ நேரிடலாம் .
24 நாடுகளில் இருந்து பெறப்பட்ட தரவுகளின்படி, சராசரி வெப்பநிலையில் ஏற்படும் 1°C அதிகரிப்பானது, ஆண்களை விட பெண்கள் தங்களின் மொத்த வருமானத்தில் 34 சதவீதம் அதிகமாக இழப்பதாக அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
இது, பயிர் விளைச்சல் தோல்வியடையும்போது விவசாயம் அல்லாத வேலைகளுக்கு மாறுவதற்கோ அல்லது இடம்பெயர்வதற்கோ பெண்களுக்கு இருக்கும் குறைந்த திறனையே பெரும்பாலும் பிரதிபலிக்கிறது.
காலநிலை மாற்றம், தண்ணீர் மற்றும் எரிபொருள் சேகரித்தல், பேரிடர்களுக்குப் பிறகு குடும்ப உறுப்பினர்களைப் பராமரித்தல் போன்ற ஊதியம் பெறாத பராமரிப்புப் பொறுப்புகளுக்கு பெண்களை அதிகம் தள்ளுவதாக அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. தங்கள் இருப்பிடங்களில் தண்ணீர் வசதி இல்லாத 180 கோடி மக்களில், மூன்றில் இரண்டு பங்கு வீடுகளில் பெண்களே முதன்மையாகத் தண்ணீர் சேகரிப்பவர்களாக உள்ளனர்.
அதிக மாசு வெளியேற்றம் ஏற்படும் சூழ்நிலையில், தண்ணீர் சேகரிப்பதில் செலவிடப்படும் நேரம் 2050-ஆம் ஆண்டுக்குள் 30 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று ஐநா பெண்கள் அமைப்பு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
மேலும், கடந்த பத்தாண்டுகளில், குழந்தை திருமணத்தைக் குறைப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் கிட்டத்தட்ட இருமடங்கு வேகம் பெற்றுள்ளது. ஆனால் பருவநிலை மாற்றம் அந்த முன்னேற்றத்தைப் பாதிக்கும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளது.
மெதுவாகத் தொடங்கும் நிகழ்வுகளின் தாக்கத்தின் அடிப்படையில் குழந்தை திருமணம் குறித்த தரவுகளைப் பிரிக்க முடிந்த 46 நாடுகளில், 24 நாடுகளில், அதிக ஈரப்பதம் உள்ள சூழல்களைக் காட்டிலும் அதிக வறண்ட சூழல்களில் குழந்தை திருமண விகிதங்கள் அதிகமாக இருந்துள்ளதாக அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பம் எரிசக்தித் தேவையை அதிகரித்து வரும் நிலையில், 326 மில்லியன் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு இன்னும் மின்சார வசதி கிடைக்கவில்லை.
காலநிலை தொடர்பான முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளில் இருந்து பெண்கள் பெருமளவில் விலக்கப்பட்டுள்ளனர் ; உலகளவில் எரிசக்தித் துறைகளில் வெறும் 12 சதவிகிதத்தை மட்டுமே அவர்கள் கொண்டுள்ளனர். மேலும், பெண் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாவலர்கள் தங்கள் சமூகங்களையும் புவியையும் பாதுகாப்பதற்காகத் துன்புறுத்தலையும், மரணத்தையும் கூட எதிர்கொள்கின்றனர்.
வளரும் நாடுகள் தங்களுக்குத் தேவையான காலநிலை நிதியில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் குறைவாகவே பெறுகின்றன, அதே சமயம், காலநிலை சார்ந்த அதிகாரப்பூர்வ வளர்ச்சி உதவியில் வெறும் 4 சதவீதம் மட்டுமே பாலின சமத்துவத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது.
COP31 மாநாட்டில், ஐ.நா. பெண்கள் அமைப்பு, உலகத் தலைவர்களைப் பருவநிலை மாற்ற நடவடிக்கையின் மையத்தில் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் உரிமைகளையும் வைக்குமாறும் , பாலின சமத்துவத்தை மேம்படுத்துமாறும் தெரிவித்துள்ளது
அதன்படின்அனைத்துப் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கும் தூய்மையான, ஆரோக்கியமான மற்றும் நிலையான சுற்றுச்சூழலுக்கான உரிமையை உறுதி செய்வதும், தங்கள் சமூகங்களுக்காக தங்கள் உயிரைப் பணயம் வைக்கும் பெண் சுற்றுச்சூழல் மனித உரிமைப் பாதுகாவலர்களைப் பாதுகாப்பதும், முடிவெடுக்கும் மேசையில் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு உண்மையான அதிகாரத்தை வழங்குவதும் ஆகும்.