காலநிலை மாற்றத்தால் பேரடி வாங்கும் ஐரோப்பிய பொருளாதாரம்: பில்லியன் கணக்கில் குவியும் நிதியிழப்பு!

ஐரோப்பிய கண்டத்தில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் பதிவாகி வரும் தீவிர வெப்ப அலைகள், கடுமையான வறட்சி மற்றும் காட்டுத்தீ ஆகியவை வெறும் இயற்கை பேரிடராக மட்டுமின்றி, அப்பிராந்தியத்தின் பொருளாதார கட்டமைப்பையே உலுக்கி வருகின்றன. பருவநிலை மாற்றம் என்பது எதிர்காலப் பிரச்சனை என்ற எண்ணத்தை உடைத்து, தற்போதைய நிதியாண்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பெருமளவு வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அலையன்ஸ் நிதி அமைப்பின் கணிப்பின்படி, ஜூன் மாதத்தில் வீசிய இருவார வெப்ப அலையால் மட்டுமே ஐரோப்பாவின் ஜிடிபி 0.3% அளவுக்கு (சுமார் 180 பில்லியன் யூரோக்கள்) சரிவைக் கண்டுள்ளது. காலநிலை மாற்றத்தின் நேரடித் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் ஸ்பெயின், பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி ஆகிய நாடுகளின் பொருளாதாரம் 2030-க்குள் 5% முதல் 7% வரை சுருங்கும் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
உலகின் மற்ற கண்டங்களை விட ஐரோப்பா மிக வேகமாக வெப்பமடைந்து வருவதால், அரசுகளின் வரவு-செலவுத் திட்டம், நுகர்வோர் விலைவாசி மற்றும் நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு ஆகியவை தொடர் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகின்றன.
ஐரோப்பாவின் முக்கிய வணிக நதிகளான ரைன் மற்றும் டானூப் ஆகியவற்றில் நீர்மட்டம் மிகக் குறைந்த அளவை எட்டியுள்ளது.இதனால் சரக்குக் கப்பல்கள் முழு கொள்ளளவுடன் செல்ல முடியாமல் வர்த்தகம் முடங்கியுள்ளது. ING வங்கியின் கூற்றுப்படி, ரைன் நதிப் போக்குவரத்து தடையால் ஜெர்மனியின் ஜிடிபி 0.3% குறைய வாய்ப்புள்ளது.
ஆறுகளில் நீர்மட்டம் சரிந்ததாலும், நீரின் வெப்பநிலை உயர்ந்ததாலும், அணுமின் நிலையங்களைக் குளிரூட்ட நீர் கிடைக்காத சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் பிரான்ஸ் மற்றும் ஹங்கேரி ஆகிய நாடுகளில் உள்ள பல அணுமின் உலைகள் உற்பத்தியைக் குறைக்கவும், தற்காலிகமாக மூடவும் நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளன. ஹங்கேரியின் முக்கிய அணுமின் நிலையம் ஒரு வாரம் முடங்கினாலும் நாட்டின் ஜிடிபியில் 0.1% இழப்பு ஏற்படும் என MBH வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
கடும் வறட்சியால் மக்காச்சோளம் மற்றும் சூரியகாந்தி விளைச்சல் 6% முதல் 7% வரை சரிந்துள்ளது. பார்சிலோனா சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மையத்தின் ஆய்வின்படி, இதுபோன்ற வெப்ப அலைகள் உணவுப் பொருட்களின் விலையை உயர்த்தி, ஐரோப்பிய மண்டலத்தின் பணவீக்கத்தை 0.34% வரை உயர்த்துகின்றன.
தெற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளான ஸ்பெயின், இத்தாலி மற்றும் கிரீஸ் ஆகியவற்றில் வெப்பநிலை 45°C வரை பதிவாவதால், கோடைகால சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை குறையத் தொடங்கியுள்ளது. சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்களின் பயணங்களை வடக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கோ அல்லது குளிர்ச்சியான மாதங்களுகோ மாற்றியமைப்பதால், தெற்கு ஐரோப்பிய வணிகங்கள் கடும் நஷ்டத்தை எதிர்நோக்குகின்றன.
தீவிர வெப்பத்தால் தொழிலாளர்களின் உற்பத்தித்திறன் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜெர்மனியில் மட்டுமே வெப்ப அலை காரணமாக 10,000-க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.
தொழில் வர்த்தக முடக்கத்தால் பிரான்ஸ் நாட்டின் வருடாந்திர வரி வருவாய் 1.8% வரையிலும், இத்தாலி மற்றும் ஸ்பெயின் நாடுகளின் வரி வருவாய் 1.3% வரையிலும் குறையும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பேரிடர் நிவாரணம், தீயணைப்பு மற்றும் மின் விநியோக சீரமைப்பு என அவசர கால செலவுகள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றன. ஏற்கனவே அதிகக் கடனில் இருக்கும் பிரான்ஸ், இத்தாலி போன்ற நாடுகள், காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள கூடுதல் கடன் வாங்க வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்படுவதால், ஐரோப்பிய மத்திய வங்கிக்கு வட்டி விகிதங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சிக்கல் உருவாகியுள்ளது.
வெப்ப அலை, வறட்சி மற்றும் காட்டுத்தீ ஆகிய பேரிடர்கள் ஒரே நேரத்தில் தாக்குவதால், ஐரோப்பிய நாடுகள் இனி தற்காலிக நிவாரணங்களை மட்டுமே நம்பியிருக்காமல், நீண்டகால உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களில் பில்லியன் கணக்கில் முதலீடு செய்வது மட்டுமே பொருளாதார பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் எனப் பொருளாதார நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.