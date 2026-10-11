சவுதி விமான நிலையம் மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய பயங்கர தாக்குதலில் 12 பேர் பலி, 300-க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்!

சவுதி அரேபியாவின் தலைநகரான ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் மீது ஏமனின் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய தாக்குதலில் இதுவரை 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மற்றும் 309 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.
சவுதி அரேபியாவின் தலைநகரான ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் மீது ஏமனின் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சக்திவாய்ந்த வான்வழித் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர். கடந்த ஒரு வாரத்திற்குள் இந்த விமான நிலையம் மீது நடத்தப்பட்ட மூன்றாவது தாக்குதல் இதுவாகும். இந்த கோரத் தாக்குதலில் இதுவரை 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மற்றும் 309 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.
இந்தத் தாக்குதலுக்கு ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்றுள்ளனர். திடீரென நடத்தப்பட்ட இந்தத் தாக்குதலால் சவுதி அரேபியாவின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்பின் பலகீனங்கள் அம்பலமாகியுள்ளன. மேலும், மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளதால் சர்வதேச அளவில் பெரும் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட 12 பேரில் 4 பேர் சவுதி அரேபியாவைச் சேர்ந்தவர்கள், 2 பேர் பங்களாதேஷைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் தலா ஒருவர் அமெரிக்கா, ஜோர்தான், பாலஸ்தீனம், சிரியா, சூடான் மற்றும் எகிப்து நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். படுகாயமடைந்தவர்கள் அனைவரும் உடனடியாக ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் அவசர ஊர்திகள் மூலம் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். பலரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
தாக்குதலுக்குப் பிறகு ரியாத் விமான நிலையத்திற்கான அனைத்து விமான சேவைகளும் உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட்டன மற்றும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது. விமான நிலையத்தின் ஒரு பகுதியில் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததாகவும், குண்டுவெடிப்புச் சத்தத்தைக் கேட்டு பயணிகள் அலறி அடித்து ஓடியதாகவும் நேரில் கண்ட சாட்சிகள் தெரிவித்தனர். விமானப் போக்குவரத்துக் கண்காணிப்புத் தளமான Flightradar24 தகவலின்படி, ரியாத்திற்கு வரவிருந்த அனைத்து விமானங்களும் வேறு வழிகளுக்குத் திருப்பி விடப்பட்டுள்ளன அல்லது முற்றிலுமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த தாக்குதல் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இது மிகவும் பயங்கரமானது மற்றும் மன்னிக்க முடியாதது என்று கடுமையாக சாடினார். சவுதி அரேபியாவுக்கு ஆதரவாக ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் மீது அமெரிக்கா நேரடித் தாக்குதல் நடத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகவும், மிக விரைவில் உரிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார். மேலும், இந்தத் தாக்குதலில் அமெரிக்கக் குடிமகன் ஒருவரும் உயிரிழந்ததை உறுதிப்படுத்தியுள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் மார்க்கோ ரூபியோ, ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களின் இந்த மனிதாபிமானமற்ற வன்செயலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அப்பாவி பொதுமக்களின் உயிரைக் குறிவைக்கும் இதுபோன்ற தாக்குதல்கள் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் சவுதி அரேபியா தலைமையிலான அரபு நாடுகளின் கூட்டணி ஏமன் உள்நாட்டுப் போரில் தலையிட்டு ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராகப் போரிட்டு வருகிறது. கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தால் சண்டைகள் சற்றே ஓய்ந்திருந்த நிலையில், சமீபத்தில் செங்கடல் பகுதியில் உள்ள மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாப் எல்-மந்தேப் பகுதியை ஹவுதிகள் கைப்பற்றினர். இதனைத் தொடர்ந்து சவுதி ஆதரவு பெற்ற ஏமன் அரசாங்கம் புதிய ராணுவ தாக்குதலை தொடங்கியதைத் தொடர்ந்து தற்போதைய வான்வழித் தாக்குதல்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன.
தாக்குதல்கள் மற்றும் விமான நிலைய முடக்கம் காரணமாக ரியாத்தில் நடைபெறவிருந்த சர்வதேச முதலீட்டு மற்றும் எரிசக்தி மாநாடுகள் பாதிக்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. எனினும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டு மாநாடுகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்று ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.