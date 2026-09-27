நேபாளத்தில் பனிச்சரிவில் சிக்கி 10 பேர் மாயம்

நேபாளத்தில் மலையேற்றத்தின்போது ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில் சிக்கி 10 பேர் மாயமாகியுள்ளனர்
நேபாளத்தின் மனாங் மாவட்டத்தில், திபெத்திய எல்லைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஹிம்லுங் ஹிமால் மலை அடிவார முகாமில் இன்று காலை பனிச்சரிவு ஏற்பட்டது.
கடந்த வார வானிலை எச்சரிக்கைகளை தொடர்ந்து, பெரும்பாலான மலையேற்ற குழுக்கள் மலைச் சரிவுகளில் இருந்து இறங்கி, பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் சென்றன. இருப்பினும், சிலர் அங்கேயே தங்கிவிட்டனர்.
7,126 மீட்டர் உயரமுள்ள மலையில், மலையேறுபவர்கள் மற்றும் உதவிப் பணியாளர்கள் உட்பட 10 பேரைக் காணவில்லை என பயணத்தை ஒருங்கிணைத்த அமைப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
காணாமல் போனவர்களைக் கண்டுபிடித்து மீட்கும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
நேபாள சுற்றுலாத் துறையின் தலைமை இயக்குநர் ராம் கிருஷ்ண லாமிச்சானே, நிலைமையை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதாக கூறினார்.
நேபாளம் முழுவதும் பெய்த கனமழை மற்றும் பனிப்பொழிவுக்கு மத்தியில் இந்தப் பனிச்சரிவு ஏற்பட்டது.
வங்காள விரிகுடாவில் நிலவும் தீவிரமான வானிலை, மலைப்பகுதிகளில் கடும் பனிப்பொழிவையும், குன்றுகள் மற்றும் சமவெளிகளில் தொடர் மழையையும் பெய்யச் செய்துள்ளது.
வெள்ளிக்கிழமை முதல் நிலவும் மோசமான வானிலையால் சாலைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் பல பகுதிகளில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மலையேறுபவர்கள் மற்றும் மலை ஏறுபவர்கள் தங்கள் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்குமாறு சுற்றுலா அதிகாரிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
நேபாளத்தில் பனிப்பாறை சரிவால் கடந்த மாதம் ரசுவாவில் ஏற்பட்ட பேரழிவு வெள்ளத்தில் 1,400க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். 5,000க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளனர்.
முன்னதாக பாகிஸ்தானில் கடந்த ஜூலை மாதம், பிராட் பீக்கில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில் 10 மலையேறுபவர்கள் உயிரிழந்தனர். அவர்களில் புகழ்பெற்ற நேபாள வழிகாட்டிகளான கிலி பெம்பா ஷெர்பா, கியாலு ஷெர்பா மற்றும் நிமா ஷெர்பா ஆகியோரும் அடங்குவர்.