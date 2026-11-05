ராமாயணா பாகம் 1- திரை விமர்சனம்

படத்தின் மிகப்பெரிய பலம் அதன் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸும் பின்னணி இசையும்தான். இந்தியத் திரையுலகம் இதுவரை கண்டிராத அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான உலகத்தை திரையில் கொண்டுவந்துள்ள தயாரிப்பாளர்கள், தொழில்நுட்ப ரீதியில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளனர்.
இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகி வெளியாகியுள்ள 'ராமாயணா: பாகம் 1' திரைப்படம் இந்திய சினிமாவில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பு வடிவமைப்பு, ஹாலிவுட் தரத்திற்கு இணையான விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் மற்றும் முன்னணி நட்சத்திரங்களின் சிறப்பான நடிப்பால் இப்படம் உலகளாவிய சினிமா ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேல் நீளும் படத்தின் இயக்க வேகம் மற்றும் நீளமான திரைக்கதை ஆகியவை படத்தின் தாக்கத்தைக் குறைத்துள்ளதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இப்படத்தில் ராவணன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள நடிகர் யஷ் தனது மிரட்டலான திரை ஆளுமையால் முழு படத்தையும் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார். அவரது நடிப்பு மற்றும் சண்டைக் காட்சிகள் ரசிகர்களின் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளன. மறுபுறம், ராமராக நடித்துள்ள ரன்பீர் கபூர் மற்றும் சீதையாக நடித்துள்ள சாய் பல்லவி ஆகியோர் தங்களது கதாபாத்திரங்களுக்கு நியாயம் சேர்த்திருந்தாலும், படத்தின் பிரம்மாண்டத்தின் மத்தியில் சில இடங்களில் அவர்களின் உணர்வுபூர்வமான வெளிப்பாடுகள் குறைவாக இருப்பதாகப் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
இதிஹாச கதையை இரண்டு பாகங்களாகப் பிரித்து வெளியிட முடிவு செய்துள்ள நிலையில், முதல் பாகத்தின் பெரும்பகுதி அறிமுகக் காட்சிகளுக்கே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கௌசல்யா மற்றும் பரதன் போன்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களின் பின்னணிகள் மற்றும் உணர்வுகள் கதையில் முழுமையாக ஆழப்படுத்தப்படவில்லை. ஏற்கனவே இரண்டு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தும், படத்தின் நீளம் அதிகமாக இருப்பதுடன் எடிட்டிங் இன்னும் சற்று கச்சிதமாகச் செய்யப்பட்டிருந்தால் படம் கூடுதல் விறுவிறுப்பைக் கொடுத்திருக்கும் என்று சினிமா விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
படத்தின் மிகப்பெரிய பலம் அதன் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸும் பின்னணி இசையும்தான். இந்தியத் திரையுலகம் இதுவரை கண்டிராத அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான உலகத்தை திரையில் கொண்டுவந்துள்ள தயாரிப்பாளர்கள், தொழில்நுட்ப ரீதியில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளனர். படத்தின் இறுதியில் அனுமனின் வருகை மற்றும் அடுத்த பாகத்திற்கான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காட்சிகள், வரவிருக்கும் இரண்டாம் பாகத்தின் மீது மிகப்பெரிய ஆவலைத் தூண்டியுள்ளன.