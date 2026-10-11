'பாட்ஷா 2, பேட்ட 2' வாய்ப்புகளை மறுத்த ரஜினிகாந்த்; 'ஜெயிலர் 2' படத்தில் நடிக்க சம்மதித்தது ஏன்?

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது புகழ்பெற்ற படங்களின் இரண்டாம் பாக வாய்ப்புகளை ஏன் தவிர்த்தார் என்பதையும், நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' படத்தில் நடிக்க என்ன காரணம் என்பது குறித்தும் மனம் திறந்துள்ளார்.
திரைப்பட உலகில் எத்தனையோ வெற்றிப் படங்கள் வந்தாலும், அதன் இரண்டாம் பாகத்தில் நடிக்க முன்னணி நடிகர்கள் எளிதில் சம்மதிப்பதில்லை. காரணம், முதல் பாகத்தின் வெற்றியை இரண்டாம் பாகம் தக்கவைப்பது சவாலானது. அந்த வகையில், தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தனது புகழ்பெற்ற படங்களின் இரண்டாம் பாக வாய்ப்புகளை ஏன் தவிர்த்தார் என்பதையும், நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' படத்தில் நடிக்க என்ன காரணம் என்பது குறித்தும் மனம் திறந்துள்ளார்.
'ஜெயிலர் 2' படத்தின் சிறப்பு ப்ரீ-ரிலீஸ் நிகழ்வான 'ஜெயிலர் 2 சூப்பர் ஷோ'வில் பேசிய ரஜினிகாந்த், தமக்கு பலமுறை 'பாட்ஷா 2' மற்றும் 'பேட்ட 2' போன்ற படங்களின் இரண்டாம் பாகத்துக்கான கதைகள் வந்ததாகவும், ஆனால் அவற்றைத் தான் நிராகரித்ததாகவும் தெரிவித்தார். மறைந்த தயாரிப்பாளர் ஆர்.எம். வீரப்பனின் சத்யா மூவிஸ் நிறுவனம், ஆட்டோ ஓட்டுநராகவும் முன்னாள் தாதாவாகவும் வாழ்ந்த மாணிக்கத்தின் கடந்த காலம் அவரைத் தேடி வருவதை மையமாகக் கொண்டு 'பாட்ஷா 2' கதையை பலமுறை தன்னிடம் கூறியதாக ரஜினி குறிப்பிட்டார். அதேபோல், இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் விஜய் சேதுபதியின் கதாபாத்திரத்தை முன்னிறுத்தி 'பேட்ட 2' கதை யோசனையைக் கூறியிருந்தாலும், அதில் தனக்கு ஈர்ப்பு இல்லை எனத் தெரிவித்தார்.
நெல்சன் இயக்கத்தில் வெளியான 'ஜெயிலர்' படம் ஓடிடி-யில் வெளியான பின்னர் அதை மீண்டும் பார்த்தபோதே, இரண்டாம் பாகத்திற்கான சரியான களம் இருப்பதை ரஜினிகாந்த் உணர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, வர்மா, டைகர் முத்துவேல் பாண்டியனிடம் அவனுக்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் இருப்பதாகவும், ஜெயிலரை அவர்கள் சும்மா விடமாட்டார்கள் என்றும் எச்சரிக்கும் காட்சியும், 1,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் மூன்று கன்டெய்னர்களும் இரண்டாம் பாகத்திற்கான வலுவான கதைக் களத்தை அமைத்துக் கொடுத்ததாக அவர் விளக்கினார்.
ஆரம்பத்தில் நெல்சன், முதல் பாகத்திலிருந்தே அனைத்தையும் முழுமையாக வெளிக்கொணர்ந்துவிட்டோம் என்று கூறி இரண்டாம் பாகத்திற்கு உடன்படவில்லை. இருப்பினும், ஒரு மாதம் சிந்தித்துவிட்டு மிகவும் மேம்பட்ட மற்றும் வலுவான கதையுடன் அவர் திரும்பியதாக ரஜினிகாந்த் பாராட்டினார்.
ரஜினிகாந்துடன் மீண்டும் நெல்சன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர் கூட்டணி அமைத்துள்ள இப்படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, மிதுன் சக்ரவர்த்தி, வித்யா பாலன், சூரஜ் வெஞ்சாரமூடு மற்றும் ஜட்டின் சர்னா உள்ளிட்ட புதிய நட்சத்திரங்கள் இணைந்துள்ளனர். ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு மற்றும் மிர்னா போன்றோர் முதல் பாகத்திலிருந்து தொடர்கின்றனர். இப்படம் அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இந்தச் செய்தி ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், திரையுலக வட்டாரத்திலும் மிகுந்த பேசு பொருளாகியுள்ளது.