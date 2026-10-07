180-க்கும் அதிகமான ஏக்கர் தீவு வெறும் $1-க்கு கைமாறிய விசித்திர வரலாறு: பறவைகள் சரணாலயமாக மாறிய கென்ட் தீவு!

1935-ஆம் ஆண்டில் 11 பேர் கொண்ட ஆய்வுக் குழுவினர் அத்தீவில் தங்கி, கடுமையான சூழல்களுக்கு இடையே தங்களின் ஆராய்ச்சியைத் தொடங்கினர். பழைய கொட்டகைகளில் சமைத்து, பதிவு செய்யப்பட்ட உணவுகளை உண்டு அவர்கள் அறிவியல் பணிகளை மேற்கொண்டனர்.
1936-ஆம் ஆண்டில், உலகின் புகழ்பெற்ற தொழிலதிபர் ராக்ஃபெல்லர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஜே.ஸ்டெர்லிங் ராக்ஃபெல்லர், கனடாவில் அமைந்துள்ள சுமார் 150 ஏக்கருக்கும் அதிகமான பரப்பளவு கொண்ட 'கென்ட் தீவை' போடோயின் கல்லூரிக்கு வெறும் $1 கட்டணத்தில் பத்திரப் பதிவு செய்து கொடுத்தார். இந்த அரிய நிலப் பரிமாற்றத்தின் பின்னணியில் ஒரு சுவாரஸ்யமான இயற்கைப் பாதுகாப்பு வரலாற்று உண்மை ஒளிந்துள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான விதை 1913-ஆம் ஆண்டிலேயே தூவப்பட்டது. ஆலன் மோசஸ் எனும் இயற்கை ஆர்வலர், அரிதான 'மஞ்சள் மூக்கு ஆல்பட்ராஸ்' என்ற பறவையைக் கண்டெடுத்தார். அதனை அருங்காட்சியகத்திற்கு விற்பனை செய்வதற்குப் பதிலாக, மத்திய ஆப்பிரிக்காவிற்குச் செல்லும் ஒரு முக்கிய ஆராய்ச்சி பயணத்தில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்திக்கொண்டார்.
அந்த ஆப்பிரிக்க பயணத்தை வழிநடத்தியவர் தான் ராக்ஃபெல்லர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஜே. ஸ்டெர்லிங் ராக்ஃபெல்லர். அப்பயணத்தின் போது, மலேரியாவால் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும், ராக்ஃபெல்லர் நீண்ட நாட்களாகத் தேடிவந்த அரிய வகை 'ஆப்பிரிக்கப் பச்சை அகன்ற மூக்கு' பறவையை கண்டறிந்து தந்தார் மோசஸ். இதற்குப் பிரதிபலனாக ராக்ஃபெல்லர் அவருக்குப் பரிசு வழங்க முன்வந்தபோது, பணத்திற்குப் பதிலாக கனடாவின் கென்ட் தீவைப் பாதுகாக்குமாறு மோசஸ் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
மோசஸின் வேண்டுகோளை ஏற்ற ராக்ஃபெல்லர், 1930-ஆம் ஆண்டில் கென்ட் தீவை $25,000 கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி, அதை ஒரு பறவைகள் சரணாலயமாக மாற்றினார். அதன் பின்னர், போடோயின் கல்லூரியின் உயிரியல் பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அத்தீவில் பறவைகள் குறித்த விரிவான ஆராய்ச்சிகளைத் தொடங்கினர்.
1935-ஆம் ஆண்டில் 11 பேர் கொண்ட ஆய்வுக் குழுவினர் அத்தீவில் தங்கி, கடுமையான சூழல்களுக்கு இடையே தங்களின் ஆராய்ச்சியைத் தொடங்கினர். பழைய கொட்டகைகளில் சமைத்து, பதிவு செய்யப்பட்ட உணவுகளை உண்டு அவர்கள் அறிவியல் பணிகளை மேற்கொண்டனர். முதல் ஆண்டிலேயே 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பறவைகளுக்கு அடையாள வளையமிட்டு அவர்கள் சாதனை படைத்தனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, 1936 ஜனவரி 30 அன்று, ஜே.ஸ்டெர்லிங் ராக்ஃபெல்லர் அத்தீவின் முழு உரிமையையும் போடோயின் கல்லூரிக்கு $1 என்ற பெயரளவுத் தொகைக்கு மாற்றிக் கொடுத்தார்.
இந்த நிலப் பரிமாற்றத்திற்காக எழுதப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வப் பத்திரத்தில் ராக்ஃபெல்லர் மிக முக்கியமான நிபந்தனைகளைச் சேர்த்திருந்தார்.
* கென்ட் தீவு முழுமையாக அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
* தீவு எப்போதும் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பறவைகள் சரணாலயமாகவே பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
* ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 15 முதல் செப்டம்பர் 1 வரை தீவையும் அங்குள்ள வனவிலங்குகளையும் கண்காணிக்க ஒரு சிறப்புக் காவலாளி நியமிக்கப்பட வேண்டும். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக, பல தசாப்தங்களாகக் கென்ட் தீவு கடற்பறவைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சிக்கான மிக முக்கியமான சர்வதேச மையமாகத் தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறது.