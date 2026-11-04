டிராய் உத்தரவை தொடர்ந்து ரூ. 147 விலையில் புதிய ரீசார்ஜ் அறிமுகம் செய்த ரிலையன்ஸ் ஜியோ

ஏர்டெல் மற்றும் வோடபோன் ஐடியா நிறுவனங்கள் வாய்ஸ்-மட்டும் திட்டங்களை வெளியிட்ட பிறகு, ஜியோ தனது சொந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இது மொபைல் டேட்டாவை உள்ளடக்கிய பிரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டங்களுக்கு மலிவு விலையில் மாற்றுகளை வழங்குகிறது.
இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (TRAI) உத்தரவை தொடர்ந்து இது வந்துள்ளது. அந்த உத்தரவின்படி, தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள், வாடிக்கையாளர்களுக்கு தேவையில்லாத இணைய சேவைகளுக்கு பணம் செலுத்த கட்டாயப்படுத்தாமல், அழைப்பு மற்றும் குறுஞ்செய்தி பலன்களை மட்டுமே கொண்ட திட்டங்களை வழங்க வேண்டும்.
ஜியோவின் வாய்ஸ்-மட்டும் ப்ரீபெய்ட் திட்டங்கள் ரூ.147-இல் தொடங்கி, 22 நாட்கள் வேலிடிட்டி வழங்குகின்றன. அதே சமயம், விலை உயர்ந்த திட்டத்தின் விலை ரூ.1,748 ஆக இருந்து, 336 நாட்கள் வேலிடிட்டி வழங்குகிறது. பெயருக்கு ஏற்றவாறு, இந்த திட்டங்கள் அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் கால் சேவையை மட்டுமே வழங்குகின்றன. மேலும் இதில் டேட்டா எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை.
பெரும்பாலான பயனர்கள் இன்னும் மொபைல் டேட்டா மற்றும் 5ஜி சேவைகளை உள்ளடக்கிய பாரம்பரிய பிரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டங்களையே விரும்பினாலும், அடிப்படை வாய்ஸ் கால் மற்றும் எஸ்.எம்.எஸ். மட்டும் தேவைப்படும் பட்ஜெட்டை கருத்தில் கொள்ளும் பயனர்கள், மூத்த குடிமக்கள், ஃபீச்சர்-போன் பயனர்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிலை சிம் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வாய்ஸ்-மட்டும் திட்டங்கள் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.
நீங்கள் ஜியோவின் வாய்ஸ்-ஒன்லி ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களை வாங்க விரும்பினால், ரீசார்ஜ் பிரிவின் கீழ் உள்ள “TRAI Mandated Packs” பேனருக்கு செல்லுங்கள், அங்கு ‘வாய்ஸ் ஒன்லி பிளான்’ என்ற குறியீட்டுடன் இந்த திட்டங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் காணலாம்.
யாருக்காவது டேட்டா பலன்கள் தேவைப்பட்டால், அவர்கள் ரூ. 55-க்கு 3GB டேட்டா, ரூ. 100-க்கு 6GB டேட்டா, ரூ. 195-க்கு 15GB டேட்டா போன்ற கிடைக்கக்கூடிய டேட்டா பேக்குகளைக் கொண்டு தங்கள் மொபைல் எண்ணை ரீசார்ஜ் செய்துகொள்ளலாம். இந்த பேக்குகளை வாய்ஸ்-ஒன்லி திட்டங்களுடன் இணைத்து, பயனர்களுக்கு இணைய சேவைகளைப் பெறலாம்.
ஏர்டெல் மற்றும் வோடபோன் ஐடியா உடன் ஒப்பிடும் போது, ஜியோ தனது வாய்ஸ்-ஒன்லி திட்டங்களை குறைந்த விலையில் நிர்ணயித்துள்ளது.