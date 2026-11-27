இந்திய பள்ளி சான்றிதழ் தேர்வுகள் மன்றத்தின் (CISCE) பெயரை கொண்ட போலி பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை விற்பனை செய்ததாக கூறப்படும் மோசடி கும்பல் தொடர்பாக, அசாமில் மூன்று நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ஆவணங்கள் போலியாக தயாரிக்கப்பட்டு, தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்ட புகார் தொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட சிஐடி காவல் நிலைய வழக்கு சம்பந்தமாக இந்தக் கைதுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள், மோரிகான் மாவட்டம் ஜாகிராட்டைச் சேர்ந்த பரத் கவுர், பர்பேட்டா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தீப் குமார் சர்க்கார் மற்றும் அபயபுரியைச் சேர்ந்த உத்பால் தாஸ் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
தகவல்களின்படி, அந்த மூவரும் போலியான 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை பணத்திற்கு விற்றதாக சந்தேகிக்கப்படுகின்றனர். அந்த ஆவணங்கள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டன, அவற்றின் விநியோகத்தை யார் ஏற்பாடு செய்தார்கள், மேலும் கூறப்படும் இந்த நடவடிக்கையில் வேறு நபர்களுக்கு தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து சிஐடி தற்போது விசாரித்து வருகிறது.
இந்த வழக்கு, அசாமில் மேல்நிலை பள்ளி முதலாம் ஆண்டுப் படிப்புகளில் சேர்க்கைக்காக சந்தேகத்திற்குரிய CISCE சான்றிதழ்களை பயன்படுத்துவது தொடர்பான ஒரு பெரிய சர்ச்சையுடன் தொடர்புடையது. அசாம் மாநில பள்ளி கல்வி வாரியத்தின் (ASSEB) இரண்டாம் பிரிவு நடத்திய சரிபார்ப்பு நடவடிக்கையின் போது, சந்தேகிக்கப்படும் முறைகேடுகளின் அளவு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
2025-26 மற்றும் 2026-27 கல்வியாண்டுகளின் போது, CISCE வழங்கியதாக கூறப்படும் சான்றிதழ்களை பயன்படுத்தி 11 ஆம் வகுப்பில் சேர்க்கை பெற்றதாகக் கூறப்படும் 4,934 மாணவர்களை அந்த வாரியம் அடையாளம் கண்டுள்ளது. இவற்றில், 2025-26 கல்வியாண்டில் 2,083 சேர்க்கைகளும், 2026-27 கல்வியாண்டில் மேலும் 2,851 சேர்க்கைகளும் பதிவாகியுள்ளன.