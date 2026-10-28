VIDEO- மேடையில் பறந்த ட்ரோன்..ஆத்திரத்தில் எட்டி உதைத்த தொகுப்பாளர்: மாடல் அழகிக்கு நேர்ந்த விபரீதம்

ட்ரோன் எதிர்பாராதவிதமாக முகத்தில் பலமாக மோதியதால், நிலைகுலைந்த இசபெல்லா ரோஜாஸ் வலியால் துடிதுடித்து மேடையிலேயே சுருண்டு விழுந்துள்ளார்.
மெக்சிகோவில் உள்ள முன்னணி தொலைக்காட்சி சேனலான 'கனால் 6'-ல் ஒளிபரப்பாகும் 'எஸ் ஷோ' என்ற பிரபலமான நேரலை பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியின் போது இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளரான எர்னஸ்டோ சவானா, ஸ்டுடியோ அரங்கில் பறந்து கொண்டிருந்த சிறிய அளவிலான படப்பிடிப்பு ட்ரோனைப் பார்த்து திடீரென எரிச்சலடைந்துள்ளார்.
கோபத்தின் உச்சத்தில் இருந்த அவர், அந்த ட்ரோனை தனது காலால் ஓங்கி உதைத்துள்ளார். எதிர்பாராதவிதமாக அந்த உதைக்குப் பிறகு ட்ரோன் மேல்நோக்கிப் பாய்ந்து, மேடையில் நின்றுகொண்டிருந்த கொலம்பியாவைச் சேர்ந்த மாடல் அழகியும் நடனக் கலைஞருமான இசபெல்லா ரோஜாஸ் என்பவரின் முகத்தில் பலமாக மோதியுள்ளது.
ட்ரோன் எதிர்பாராதவிதமாக முகத்தில் பலமாக மோதியதால், நிலைகுலைந்த இசபெல்லா ரோஜாஸ் வலியால் துடிதுடித்து மேடையிலேயே சுருண்டு விழுந்துள்ளார்.
உடனடியாக அவருடன் இருந்த சக கலைஞர்கள் மற்றும் படப்பிடிப்புக் குழுவினர் ஓடிவந்து அவருக்கு ஆறுதல் கூறியுள்ளனர். முகத்தில் பலத்த அடிபட்டதால், அவர் நிகழ்ச்சியின் பாதியிலேயே உடனடியாக வெளியேறி முதலுதவி மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
இந்த நேரலை விபத்தின் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் மிக வேகமாகப் பரவி வைரலானது. கோபத்தை அடக்க முடியாமல் தொகுப்பாளர் செய்த இந்த பொறுப்பற்ற செயலால் ஒரு சக பெண் கலைஞர் காயமடைந்தது நெட்டிசன்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும், விபத்து நடந்தவுடன் உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்காமல், ட்ரோனை அங்கிருந்து அகற்றுமாறு மட்டுமே தொகுப்பாளர் தொடர்ந்து கத்தியது பார்வையாளர்களை மேலும் ஆத்திரமடையச் செய்தது.
சமூக வலைதளங்களில் தமக்கு எதிராக எழுந்த கண்டனங்கள் மற்றும் கடுமையான விமர்சனங்களைத் தொடர்ந்து, தொகுப்பாளர் எர்னஸ்டோ சவானா பின்னர் பொதுவெளியில் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கோரினார். மேலும், இந்தச் சம்பவத்திற்குத் தான் முழுப் பொறுப்பேற்பதாக அவர் அறிவித்தார். நிகழ்ச்சியின் தயாரிப்புத் தரப்பும் மாடல் அழகிக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்கான மருத்துவச் செலவுகள் மற்றும் பிற சேதங்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதாக உறுதிப்படுத்தியது. சிகிச்சைக்குப் பிறகு இசபெல்லா ரோஜாஸ் மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குத் திரும்பினார். அவருக்கு உதட்டில் சிறிய வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டிருந்தாலும், பெருமளவிலான ஆபத்துகள் ஏதுமின்றி அவர் நலமுடன் இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.