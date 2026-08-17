'டிசி' திரைப்படத்தை "தமிழ் கிளாசிக்" என கொண்டாடிய அல்லு அர்ஜுன்: லோகேஷ் கனகராஜிற்கு வாழ்த்து!

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில், லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகியுள்ள 'டிசி' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே தெலுங்கு நடிகர் மகேஷ் பாபு இப்படத்தைப் பாராட்டியிருந்த நிலையில், தற்போது தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான அல்லு அர்ஜுனும் இப்படத்தை வெகுவாகப் புகழ்ந்து தள்ளியுள்ளார்.
திரைப்படத்தைப் பார்த்த பிறகு தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அல்லு அர்ஜுன், "டிசி திரைப்படத்தைப் பார்த்தேன். இது ஒரு தமிழ் கிளாசிக் திரைப்படம். சினிமா விரும்பிகள் அனைவரும் தவறாமல் பார்க்க வேண்டிய ஒன்று. புரிந்துகொள்பவர்களுக்கு இது ஒரு கவிதை" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரனின் இயக்கம் உயரிய மரியாதைக்குரியது என்றும், இசையமைப்பாளர் அனிருத்தின் பின்னணி இசை படத்திற்கு மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது என்றும் பாராட்டியுள்ளார்.
அல்லு அர்ஜுனின் பாராட்டுக்கு இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் உடனடியாகப் பதிலளித்து தனது நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளார். "டிசி திரைப்படத்தைப் பார்த்து, இவ்வளவு அன்போடு படத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி சார். இது எங்கள் முழு படக்குழுவிற்கும் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. ஒரு படைப்பாளியாக உங்கள் வார்த்தைகளும் பாராட்டும் எங்களுக்கு மேலும் ஊக்கமளிக்கிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அல்லு அர்ஜுன் - லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணி விரைவில் இணையவுள்ள சூழலில் இந்தப் பாராட்டு வெளிவந்துள்ளது. லோகேஷ் கனகராஜ் தெலுங்கில் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் 'AA23' திரைப்படத்தில் அல்லு அர்ஜுன் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான 'டிசி' திரைப்படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜுடன் வமிதா கபி, சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஆடுகளம் நரேன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். வெளியான பத்து நாட்களுக்குள்ளேயே 50 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ள இப்படம், தற்போது 100 கோடி ரூபாய் வசூல் இலக்கை நோக்கி வெற்றிகரமாகப் பயணித்து வருகிறது.