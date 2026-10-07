மருத்துவர் வேடத்தில் வந்து ஸ்டான்லி மருத்துவமனை விடுதியில் நகை திருடிய பெண் கைது

சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மகளிர் விடுதியில் மருத்துவரைப் போல் வேடமிட்டு மாணவியின் தங்க நகைகளைத் திருடிய 39 வயதுப் பெண் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மகளிர் விடுதியில் கடந்த சில நாட்களாக மாணவிகளின் தங்க நகைகள் மற்றும் விலைமதிப்பற்ற கைப்பேசிகள் தொடர்ந்து மாயமாகி வந்தன. இதுகுறித்து விடுதி நிர்வாகத்திடம் பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகள் தொடர்ந்து புகார் அளித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூரைச் சேர்ந்தவரும், குழந்தைகள் நலப் பிரிவில் இரண்டாம் ஆண்டு முதுகலை மருத்துவ மாணவியுமான ஏ.ரசீனா (31), கடந்த திங்கள்கிழமை இரவு தனது இரண்டு சவரன் தங்க நகைகளை கழற்றி வைத்துவிட்டு அறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார். அந்த சமயத்தில், மருத்துவர் சீருடையில் அங்கு வந்த பெண் ஒருவர், அறைக்குள் புகுந்து அந்த நகைகளைத் திருடியுள்ளார்.
திருடிய பிறகு அப்பெண் அவசர அவசரமாக விடுதியின் வெளியேறு வழியை நோக்கிச் சென்றதை விடுதி ஊழியர்கள் கவனித்தனர். சந்தேகம் அடைந்த ஊழியர்கள் அவரைப் பிடித்து விசாரித்ததில் அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதிலளித்துள்ளார். இதையடுத்து அவர் உடனடியாக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்டவர் கிழக்கு தாம்பரம் லட்சுமி நகரைச் சேர்ந்த வி.ஸ்வேதா (39) என்பது தெரியவந்தது. இவர் கடந்த சில நாட்களாகவே மருத்துவர் போல வேடமிட்டு விடுதிக்குள் நுழைந்து தொடர் திருட்டுகளில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். மேலும், விசாரணை விரிவடைந்ததில் இவர் மீது ஏற்கனவே நிலுவையில் உள்ள ஆறு திருட்டு வழக்குகள் இருப்பதும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.