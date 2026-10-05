தேர்தல் நடைமுறை மாற்றங்கள் பின்னணியில் யார்? - கனிமொழி எம்.பி. கேள்வி!

ஒப்புதல் அளிக்காத நிலையில் படிவம்-6ல் செய்த மாற்றத்திற்கு யார் அனுமதி அளித்தது என திமுக எம்பி கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு விஷயத்தைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது: படிவம் 6-இல் செய்யப்பட்ட திருத்தத்திற்கு அது ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. அப்படியானால், இந்த மாற்றத்திற்கு யார் அங்கீகாரம் அளித்தது?
இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுவதாலும், இந்தத் திருத்தத்தைச் செய்தது யார் என்பதை உச்ச நீதிமன்றமே அறிய முற்படுவதாலும், இது இனி ஒரு சிறிய நடைமுறைப் பிரச்சினை அல்ல.
தேர்தல் நடைமுறையில் செய்யப்பட்டுள்ள விளக்கப்படாத மாற்றங்கள், குறிப்பாக சமீபத்திய தேர்தல்களில் காணப்பட்ட வியத்தகு அரசியல் மாற்றங்களுக்கு மத்தியில், நமது தேர்தல் அமைப்பின் நேர்மை குறித்துக் கடுமையான கேள்விகளை எழுப்புகின்றன.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.