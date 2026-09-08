தமிழக செய்திகள்

புலிப்பட வருவாயை மறைத்த உத்தமருக்கு மிசாவைப் பற்றிப் பேச என்ன அருகதை இருக்கிறது? - தயாநிதி மாறன் காட்டம்!

புலிப்பட வருவாயை மறைத்தவருக்கு ஊழலைப் பற்றிப்பேச என்ன அருகதை இருக்கிறது?
ஊழலைப் பற்றிப் பேசும் உத்தமருக்கு மிசாவைப் பற்றிப் பேச என்ன அருகதை இருக்கிறது? - தயாநிதி மாறன் காட்டம்!
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தமிழ்நாடு சட்டசபையில் நேற்று (செப்.8) காவல்துறை மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதத்தின்போது எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வந்த முதலமைச்சர் விஜய், திமுகமீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.

அப்போது மிசா, சர்க்காரியா ஆணையம் உள்ளிட்டவை குறித்தும் பேசியிருந்தார். இந்நிலையில் முதலமைச்சரின் இந்தப் பேச்சுக்கு மத்திய சென்னை எம்.பி. தயாநிதி மாறம் கடுமையான கண்டனங்களை பதிவிட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ள அவர்.,

ஊழலைப்பற்றிப் பாடம் எடுக்கும் உத்தமரே! ஊரெங்கும் நடக்கும் கொலைகளுக்கும் அமலாக்கத்துறைக்கும் என்ன தொடர்பு?

அமலாக்கத்துறையில் அதிக வழக்குகளைச் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் கட்சியோடு கூட்டணி வைத்திருப்பது யார்? அரசியல் காரணமாக அவர்கள் மீது தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு ஆவணங்களையும் முதலமைச்சர் அடுத்த முறை வாசிப்பாரா?

உள்ளூர் பத்திரிக்கையாளர்களுக்கே அஞ்சும் ஒருவர்

உலக நாடுகள் முன்னிலையில் இந்தியாவுக்குப் பெருமை தேடித் தந்தவர் என் தந்தை மறைந்த முரசொலி மாறன். வல்லரசு நாடுகளுடன் வாதிட்ட வல்லமையாளர்.

உள்ளூர் பத்திரிகையாளர்களைச் சந்திக்கவே அஞ்சும் ஒரு முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய முரசொலி மாறனைப் பற்றிப் பேசலாமா?

விஜய்யை அவமதித்த காங்கிரஸ்

இன்று அவரைக் கொச்சைப்படுத்தும் முதலமைச்சர், அதே முரசொலி மாறனின் மகனான எனது அழைப்பை ஏற்று, ஜனவரி 2006-இல், அப்போதைய பிரதமர் டாக்டர்.மன்மோகன் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற,

“பொங்கல் சிறப்பு தபால் தலை” வெளியிடும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளவிருந்த சமயத்தில், விஜய்மீது வருமானவரி வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால், அஞ்சல்தலை வெளியிடும் நிகழ்ச்சியில் விஜய்யை மேடையில் ஏற்றக் கூடாது என காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த, அப்போதைய நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் எதிர்ப்பினை கடுமையாக தெரிவித்தப்போது,

உடனடியாக அதற்கு ஆட்சேபனையைத் தெரிவித்து, விஜய்யை மேடையில் நிற்க வைத்து, தபால் தலையை பெறுவதற்கான உரிய மரியாதையை வாதாடி அவருக்கு பெற்றுத் தந்தது முரசொலி மாறன் மகன்தானே?

மிசாவை பற்றிப்பேசும் அருகதை முதலமைச்சருக்கு இருக்கிறதா?

அந்த தபால் தலையை பெற்றுக் கொண்டு சிரிக்கும்போது, இப்போதைய ஞானோதயம் இல்லாமல் ஞானசூனியமாக இருந்தாரா? முதலில், ஊழலைப் பற்றியோ மிசாவைப் பற்றியோ பேசும் அருகதை இந்த முதலமைச்சருக்கு உள்ளதா?

போர்பந்தரில் பிறந்தவரின் வாரிசாக தன்னைத் தானே யாரும் நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. இந்த வீராதி வீரர் கொடநாட்டில் தனது திரைப்படத்திற்காக, ஒருநாள் முழுவதும் அங்கேயே காத்திருந்து, வீடியோவில் கைகட்டி வாய்பொத்தி முனகியதையும் மறந்துவிடலாகாது.

கேட்ட கேள்விக்கு பதில் தெரியவில்லை என்றால்...

கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லத் தெரியவில்லை என்றால் இப்படித்தான் ஆகஸ்ட் 2026-இல் நடந்த கொலைகளுக்கு எமெர்ஜென்சி காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட சர்க்காரியா ஆணைய அறிக்கையில் பதில் தேட வேண்டியிருக்கும்!

தேடி முடிக்கும் முன் அடுத்த கொலைகள் நடந்தேறிச் சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது!” எனக் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.

தயாநிதி மாறன்
Dayanidhi Maran
முதலமைச்சர் விஜய்
Chief Minister Vijay
MISA
மிசா
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Maalai Malar
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