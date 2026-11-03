காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் உடல்நலக் குறைபாட்டை மறைத்தால் என்ன நடக்கும்?

காப்பீடு வாங்குவது என்பது உங்களையும் உங்களை சார்ந்திருப்பவர்களையும் பாதுகாப்பதற்கான முடிவு. ஆனால் அந்தப் பாதுகாப்பு, விண்ணப்பிக்கும்போது நீங்கள் உண்மையை கூறுவதிலிருந்தே தொடங்குகிறது. பிரீமிய தொகையை குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, கடந்த கால மருத்துவ வரலாறு, புகைப்பழக்கம், நீண்டகால நோய்கள் ஆகியவற்றை மறைக்கும் தவறைப் பல பாலிசிதாரர்கள் செய்கின்றனர்.
இன்று புத்திசாலித்தனமாக தோன்றும் இந்த குறுக்கு வழி, நாளை பெரும் நிதிச் சிக்கலாக மாறக்கூடும். உடல் நல குறைபாட்டை காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் மறைத்தால் உண்மையில் என்ன நடக்கும். உங்கள் குடும்பத்தை பாதுகாக்க வெளிப்படையாக தெரிவிப்பதே ஒரே வழி என்பதை இந்தக் கட்டுரை விளக்குகிறது.
UAE-இல் லைஃப் இன்சூரன்ஸுக்கு (life insurance in UAE) விண்ணப்பிக்கும்போது, காப்பீட்டு நிறுவனம் கேட்கும் தொடர்புடைய மருத்துவ தகவல்களை அளிக்காமல் விடுவதே மருத்துவ தகவலை மறைத்தல் எனப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, பின்வருவனவற்றை நீங்கள் குறிப்பிடாமல் விடலாம்:
* முன்பே கண்டறியப்பட்ட உடல்நலக் குறைபாடு
* தற்போது எடுத்துவரும் சிகிச்சை அல்லது மருந்துகள்
* முன்பு செய்துகொண்ட அறுவை சிகிச்சை
* தீவிர நோய்ப் பாதிப்பின் வரலாறு
* கேட்கப்பட்டால், புகைப்பழக்கம் அல்லது பிற வாழ்க்கை முறைத் தகவல்கள்
* கேள்விகளுடன் தொடர்புடைய மருத்துவப் பரிசோதனைகள் அல்லது அறிகுறிகள்
"வாங்குபவர்தான் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்" என்ற கொள்கை பொருந்தும் சாதாரண வாங்கல், விற்றல் பரிவர்த்தனைகளைப் போலன்றி, காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்கள் "மிக உயர்ந்த நம்பிக்கை" (Uberrimae Fidei) என்ற சட்டக் கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன.
உங்கள் அபாயத்தை ஏற்பதா, பிரீமியத்தை எவ்வளவு நிர்ணயிப்பதா என்ற அண்டர்ரைட்டரின் முடிவைப் பாதிக்கக்கூடிய அனைத்து முக்கிய உண்மைகளையும் நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று இந்தக் கொள்கை கூறுகிறது. உங்கள் அன்றாட உடல்நிலையைக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களால் கண்காணிக்க முடியாது. எனவே, விண்ணப்பப் படிவத்தில் நீங்கள் அளிக்கும் தகவல்களின் துல்லியத்தை அவை முழுமையாக நம்பியிருக்கின்றன.
விளைவுகள் சூழ்நிலை, மறைக்கப்பட்ட தகவல், உங்கள் டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் UAE (term insurance UAE) பாலிசியின் விதிமுறைகள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடும். இருப்பினும் பின்வரும் விளைவுகள் ஏற்படக்கூடும்.
1. தொடக்கத்திலேயே விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுதல்
நீங்கள் பாலிசிக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, காப்பீட்டு அண்டர்ரைட்டர்கள் உங்கள் மருத்துவ வரலாறு, வாழ்க்கை முறை, ஆய்வக முடிவுகள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்கின்றனர். நீங்கள் அளித்த விவரங்களுக்கும் மருத்துவ ஆவணங்களுக்கும் இடையே முரண்பாடு கண்டறியப்பட்டால், காப்பீட்டு நிறுவனம் உங்கள் விண்ணப்பத்தை உடனடியாக நிராகரிக்கலாம். நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பம் உங்கள் காப்பீட்டுப் பதிவில் எச்சரிக்கைக் குறியாகப் பதிவாகிறது. இதனால் பிற நிறுவனங்களிடமும் காப்பீடு பெறுவது மிகவும் கடினமாகிவிடும்.
2. பாலிசி உடனடியாக ரத்தாதல், செலுத்திய பிரீமியத்தையும் இழத்தல்
பாலிசி வழங்கப்பட்ட பிறகு, மறைக்கப்பட்ட உடல்நலக் குறைபாட்டை நிறுவனம் கண்டறிந்தால், ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக ரத்து செய்யும் சட்ட உரிமை அதற்கு உண்டு. அதைவிடக் கவலைக்குரிய விஷயம், தகவலை மறைத்ததற்கான விதிகளின்கீழ், அதுவரை நீங்கள் செலுத்திய அனைத்துப் பிரீமியத் தொகையையும் நிறுவனம் தன்வசமே வைத்துக்கொள்ளலாம். இறுதியில் உங்களுக்குக் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பும் இருக்காது, திரும்பக் கிடைக்கும் தொகையும் இருக்காது.
3. காப்பீட்டுத் துறை முழுவதும் கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படுதல்
காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் அபாயம் தொடர்பான தரவுத்தளங்களை டிஜிட்டல் முறையில் பகிர்ந்துகொள்கின்றன. நீங்கள் வேண்டுமென்றே தவறான தகவல் அளித்ததாக அல்லது மோசடியாகத் தகவலை மறைத்ததாகக் குறிக்கப்பட்டால், உங்கள் விவரங்கள் துறை முழுவதும் உள்ள தரவுத்தளங்களில் பகிரப்படக்கூடும். கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டால், UAE-இல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அல்லது சர்வதேச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டங்களுக்கான உங்கள் எதிர்கால விண்ணப்பங்கள் தானாகவே நிராகரிக்கப்படும் வாய்ப்பு அதிகம்.
4. குடும்பத்துக்கு மிகவும் தேவைப்படும் நேரத்தில் இழப்பீட்டுக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுதல்
தகவலை மறைப்பதால் ஏற்படும் மிகப் பெரிய துயரம் இதுவே. இழப்பீட்டுக் கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும்போது, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் வழக்கமாக ஆழமான மருத்துவத் தணிக்கையை மேற்கொள்கின்றன. உங்கள் மரணம் அல்லது மருத்துவமனை அனுமதி, நீங்கள் தெரிவிக்காத, முன்பே இருந்த உடல்நலக் குறைபாட்டுடன் தொடர்புடையது என்று கண்டறியப்பட்டால், நிறுவனம் கோரிக்கையை நிராகரிக்கும். அப்போது உங்கள் குடும்பம் செலுத்தப்படாத மருத்துவக் கட்டணங்களுடன் தவிக்க நேரிடும், அல்லது எந்தத் தொகையும் கிடைக்காமல் போகலாம். காப்பீடு வாங்கியதன் நோக்கமே இதனால் முற்றிலும் வீணாகிவிடுகிறது.
விடுபடும் ஒவ்வொரு தகவலும் வேண்டுமென்றே மறைக்கப்படுவதில்லை. பழைய நோய்க் கண்டறிதலை நீங்கள் உண்மையிலேயே மறந்திருக்கலாம், அல்லது விண்ணப்பப் படிவத்தில் உள்ள ஒரு கேள்வியைத் தவறாகப் புரிந்துகொண்டிருக்கலாம்.
நீங்கள் அளித்த தகவல் தவறானது அல்லது முழுமையற்றது என்பதை உணர்ந்தால், கூடிய விரைவில் உங்கள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை அல்லது காப்பீட்டு ஆலோசகரைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
உங்கள் விண்ணப்பத்திலோ பாலிசிப் பதிவுகளிலோ தகவல்களைச் சேர்க்க அல்லது புதுப்பிக்க வேண்டுமா என்பதை நிறுவனத்திடம் கேளுங்கள். காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்குத் தொடர்ந்து தகவல் தெரிவித்து வருவது, பிற்காலத்தில் தேவையற்ற சர்ச்சைகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
விண்ணப்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் துல்லியமாகப் பதிலளிப்பதே மிகவும் பாதுகாப்பான வழி.
காப்பீட்டு நிறுவனத்தையும் திட்டத்தையும் பொறுத்து, பின்வரும் தகவல்கள் கேட்கப்படலாம்:
* தற்போதுள்ள உடல்நலக் குறைபாடுகள்
* முன்பு ஏற்பட்ட நோய்கள்
* அறுவை சிகிச்சைகள், மருத்துவமனை அனுமதிகள்
* தற்போது எடுத்துவரும் மருந்துகள்
* மருத்துவப் பரிசோதனைகள்
* புகைப்பழக்கம் அல்லது புகையிலைப் பயன்பாடு
* மது அருந்தும் பழக்கம் (கேட்கப்பட்டால்)
* குடும்பத்தினரின் மருத்துவ வரலாறு (கேட்கப்பட்டால்)
* குறிப்பாகக் கேட்கப்படும் பிற உடல்நலம் மற்றும் வாழ்க்கை முறைத் தகவல்கள்
உங்களுக்கு நீங்களே நோயைக் கண்டறிய வேண்டியதில்லை. காப்பீட்டு நிறுவனம் கேட்காத தகவல்களை அளிக்கவும் வேண்டியதில்லை. கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு முழுமையாகவும் துல்லியமாகவும் பதிலளித்தால் போதும்.
இழப்பீட்டுக் கோரிக்கைத் தொகை எந்தச் சிக்கலுமின்றிச் சீராகக் கிடைக்க, எந்த விண்ணப்பப் படிவத்தையும் நிரப்பும்போது இந்தப் பட்டியலைப் பின்பற்றுங்கள்:-
1. முழுமையான ஆவணங்களைச் சேகரியுங்கள்: முன்பு செய்த அறுவை சிகிச்சைகளின் ஆவணங்கள், மருத்துவமனை டிஸ்சார்ஜ் சுருக்கங்கள், தற்போதைய மருந்துச் சீட்டுகள் ஆகியவற்றின் நகல்களைக் கையில் வைத்திருங்கள்.
2. வாழ்க்கை முறை குறித்து உண்மையைக் கூறுங்கள்: புகைப்பழக்கம், மது அருந்துதல், ஸ்கூபா டைவிங், மோட்டார் பந்தயம் போன்ற அதிக அபாயமுள்ள பொழுதுபோக்குகள் ஆகியவற்றைத் தெரிவியுங்கள்.
3. குடும்ப மருத்துவ வரலாற்றை விவரியுங்கள்: விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டால், இதய நோய், புற்றுநோய் போன்ற முக்கியமான பரம்பரை நோய்களைத் தெரிவியுங்கள்.
4. ஊகித்து எழுதாதீர்கள்: ஏதேனும் மருத்துவச் சொல் அல்லது தேதி குறித்து உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், ஊகித்து எழுதாமல் உங்கள் மருத்துவரிடம் அல்லது காப்பீட்டு ஆலோசகரிடம் கேட்டுத் தெளிவுபடுத்திக்கொள்ளுங்கள்.
5. நகல்களைப் பாதுகாத்து வையுங்கள்: கையொப்பமிட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தின் நகலை, பாலிசி ஆவணங்களுடன் சேர்த்துப் பத்திரப்படுத்துங்கள்.
காப்பீடும் முதலீடும் வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்கு உதவுகின்றன.
எடுத்துக்காட்டாக, UAE-ல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் உங்கள் குடும்பத்துக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. அதே நேரத்தில், UAE-இல் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் போன்ற முதலீடுகள், காலப்போக்கில் செல்வத்தைப் பெருக்க உதவும்.
அதேபோல், SIP முதலீட்டு முறை, நீண்டகால நிதி இலக்குகளை நோக்கி ஒழுங்காக முதலீடு செய்ய உதவுகிறது.
முதலீடுகளைப் பாதுகாப்புக்கு மாற்றாகக் கருதாமல் இருப்பதே முக்கியம். உங்கள் நிதித் திட்டத்தில் இரண்டும் இடம்பெற வேண்டும்:
பாதுகாப்பு → லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் பொருத்தமான பிற காப்பீடுகள்
செல்வத்தைப் பெருக்குதல் → உங்கள் இலக்குகள், அபாயத்தைத் தாங்கும் திறன், முதலீட்டுக் காலம் ஆகியவற்றுக்குப் பொருந்தும் முதலீடுகள்
இவற்றில் எதைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பும், அதற்கான செலவுகள், அபாயங்கள், பாலிசி விதிமுறைகள், உங்கள் நிதி நோக்கங்கள் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.