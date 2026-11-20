கொடைக்கானல்-பழனி மலைப்பாதையில் மினி பஸ் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த விபத்தில் 3 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கொடைக்கானல்-பழனி மலைப்பாதையில், சாவரிக்காடு அருகே நேற்று (வியாழக்கிழமை) இரவு 24 பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற வேன் ஒன்று 100 அடி ஆழமுள்ள பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்தது.
இந்த விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 16 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.
தகவல்களின்படி, வேன்-ல் இருந்த பயணிகள் அனைவரும் பழனியில் உள்ள மதீனா நகர் மற்றும் உடுமலைப்பேட்டையைசேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
அவர்கள் கொடைக்கானலில் உள்ள முஞ்சிக்கல் அருகே நடைபெற்ற ஒரு திருமண வரவேற்பு மற்றும் திருமணத்திற்கு பிந்தைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
மலைப்பாதையில் ஓட்டுநர் திடீரென வாகனத்தின் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததால், அந்த மினி பஸ் சாலையிலிருந்து விலகி 100 அடி ஆழமுள்ள பள்ளத்தில் நேராக விழுந்தது.
விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்ததும், பழனி மற்றும் கொடைக்கானலை சேர்ந்த தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து மீட்புப் பணிகளைத் தொடங்கினர். காவல்துறையினர் மற்றும் உள்ளூர் மக்களும் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் காயமடைந்த பயணிகள் அனைவரும் பள்ளத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு, ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலம் சிகிச்சைக்காக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.