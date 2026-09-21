தமிழக செய்திகள்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜபெருமாள் கோவிலில் வடகலை-தென்கலை பிரிவினர் மீண்டும் மோதல்

பிரபந்தம் பாடுவதில் வடகலை, தென்கலை பிரிவினர் இடையே தொடர்ந்து மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது
Kanchipuram Varadharaja Perumal Temple
Published on
Summary

வடகலை, தென்கலை பிரிவினர் இடையே மோதல் காரணமாக, கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

வரதராஜ பெருமாள் கோவில்

காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள வரதராஜ பெருமாள் கோவில் பிரசித்தி பெற்றது. இங்கு பிரபந்தம் பாடுவதில் வடகலை, தென்கலை பிரிவினர் இடையே தொடர்ந்து மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது. கடந்த வாரமும் அவர்களுக்கிடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

மீண்டும் மோதல்

இந்த நிலையில் வரதராஜபெருமாள் கோவிலில் உள்ள உபசன்னதிகளான ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் மற்றும் தாத தேசிகன் சன்னதிகளில் இன்று காலை நடைபெற்ற உற்சவத்தின்போது, திவ்ய பிரபந்தம் மற்றும் மந்திர புஷ்பம் பாடுவது தொடர்பாக வடகலை மற்றும் தென்கலை பிரிவினரிடையே மீண்டும் மோதல் உருவானது.

இருதரப்பினரும் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்ந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால், கோவில் வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஏற்கனவே நீதிமன்ற உத்தரவுகள் உள்ள நிலையில், அவை முறையாக மதிக்கப்படவில்லை என இரு தரப்பினரும் ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றம்சாட்டினர்.

பக்தர்கள் அதிர்ச்சி

வடகலை, தென்கலை பிரிவினர் இடையே மோதல் காரணமாக, கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

இந்த விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் தலையிட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவுகளை முறையாக அமல்படுத்தி, கோவிலில் அமைதியான முறையில் உற்சவங்கள் நடைபெற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்து உள்ளனர்.

Kanchipuram Varadharaja Perumal Temple
காஞ்சிபுரம் வரதராஜபெருமாள் கோவில்
Vadakalai
Thenkalai
வடகலை
தென்கலை
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com