தமிழக செய்திகள்

சதுரகிரியில் கட்டுக்கடங்காத காட்டுத்தீ: பக்தர்கள் மலையேற மாவட்ட நிர்வாகம் தடை!

தாணிப்பாறை வனப்பகுதியில் நேற்று இரவில் பரவத் தொடங்கிய காட்டுத்தீ, காற்றின் வேகம் காரணமாக மலையின் கீழ் பகுதியை நோக்கி கட்டுக்கடங்காமல் பரவத் தொடங்கியது.
Sathuragiri
Published on

விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திராயிருப்பு அருகே உள்ள தாணிப்பாறை வனப்பகுதியில் திடீரென ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ பரவி வருவதைத் தொடர்ந்து, சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலுக்கு பக்தர்கள் மலையேறிச் செல்ல மாவட்ட நிர்வாகமும் வனத்துறையும் தற்காலிகத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளன.

திடீரென பரவிய காட்டுத்தீ

பிரசித்தி பெற்ற சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலில் ஆடி அமாவாசை திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி வரை பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் வழக்கத்தை விட ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அடிவாரத்தில் குவிந்தனர்.

இந்நிலையில், தாணிப்பாறை வனப்பகுதியில் நேற்று இரவில் பரவத் தொடங்கிய காட்டுத்தீ, காற்றின் வேகம் காரணமாக மலையின் கீழ் பகுதியை நோக்கி கட்டுக்கடங்காமல் பரவத் தொடங்கியது.

மாவட்ட ஆட்சியரின் பாதுகாப்பு உத்தரவு

தீயின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு பக்தர்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளதால், சூழல் சீராகும் வரை பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் சதுரகிரி மலையேறத் தடை விதிக்கப்படுவதாக விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஏற்கனவே மலையேறிய பக்தர்கள் அனைவரும் வனத்துறை வழிகாட்டுதலின்படி பாதுகாப்பாக அடிவாரம் நோக்கித் திருப்பி அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும், வனத்துறை சிறப்புப் பணியாளர்கள் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயைக் கட்டுப்படுத்தும் பணியிலும், மலையில் வீசும் காற்றின் திசையைக் கண்காணிக்கும் பணியிலும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஆடி அமாவாசை தரிசனம் என்னாகும்?

ஆண்டுதோறும் ஆடி அமாவாசை தினத்தில் சதுரகிரி மகாலிங்கத்தை தரிசிப்பது சிறப்பு என்பதால், இந்தத் திடீர் தடையால் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அதிர்ச்சியும் ஏமாற்றமும் அடைந்துள்ளனர். காட்டுத்தீ முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிறகே, ஆடி அமாவாசை நாளில் பக்தர்களை மீண்டும் அனுமதிப்பது குறித்து களநிலவரத்தை ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கப்படும் என வனத்துறை அதிகாரி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சதுரகிரி
Sathuragiri
காட்டுத்தீ
வத்திராயிருப்பு
Vathirairuppu
Thanipparai forest
தாணிப்பாறை வனப்பகுதி
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com