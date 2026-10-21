தமிழக செய்திகள்

தொடர் மழையால் சாலையில் விழுந்த மரம்- நூலிழையில் உயிர் தப்பிய மூவர்

மழை தூறிக் கொண்டு இருந்தபோது ஒரு பெண் உள்பட 3 பேர் கட்டிடத்தில் இருந்து வெளியே வந்தனர்.
தொடர் மழையால் சாலையில் விழுந்த மரம்- நூலிழையில் உயிர் தப்பிய மூவர்
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கோவையில் நேற்று மாலை கனமழை கொட்டியது. இதனால் பல இடங்களில் மரங்களும், மின் கம்பங்களும் முறிந்து விழுந்தன. இதேபோல மணியகாரன்பாளையம், நல்லாம்பாளையம் பகுதிகளிலும் மழை வெளுத்து வாங்கியதால் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது.

3 பேர் தப்பினர்

ஆர்.எஸ்.புரம் பகுதியில் மழை தூறிக் கொண்டு இருந்தபோது ஒரு பெண் உள்பட 3 பேர் கட்டிடத்தில் இருந்து வெளியே வந்தனர். அப்போது ரோட்டோரம் நின்ற மரம் ஒன்று முறிந்து விழுந்தது. இதனை பார்த்த அவர்கள் 3 பேரும் அலறி அடித்து ஓடினர். அவர்கள் 3 பேரும் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பினர் என்றே சொல்ல வேண்டும்.

சமூக வலைதளம்

மரம் விழப்போவதை கவனித்து இருக்காவிட்டால் அதில் அவர்கள் சிக்கி இருப்பார்கள். மரம் விழுவதும், அதிர்ஷ்டவசமாக 3 பேர் தப்பிச் செல்வதும் அந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி இருந்தது. அந்த காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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