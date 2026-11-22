முசிறி அருகே ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆம்னி வேன் மரத்தில் மோதிய விபத்தில் சிக்கி 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளியை சேர்ந்த 10 பேர் நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற காதணி விழா ஒன்றில் பங்கேற்றுவிட்டு ஆம்னி வேனில் ஊர் திருப்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் - முசிறி சாலையில் ஜெம்புநாதபுரம் அருகே வந்தபோது , திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் சாலையோரம் இருந்த வேப்ப மரத்தின் மீது மோதியது.
மோதிய வேகத்தில் கார் பலத்த சேதமடைந்த நிலையில், காரில் பயணம் செய்த மாணிக்கம், சங்கிலி, முருகன், ராஜேஷ், பாவாடை ஆகிய 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ஜெம்புநாதபுரம் போலீசார், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக முசிறி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
படுகாயமடைந்த சக்திவேல், சுப்பிரமணி உள்ளிட்ட 4 பேர் சிகிச்சைக்காக முசிறி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி சக்திவேல், சுப்ரமணி, சீதாராமன் ஆகிய 3 பேர் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தனர். வேனில் பயணித்த 10 பேரும் செங்கல் சூளையில் வேலை செய்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.