சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பூவிருந்தவல்லி பகுதியில் நாளை (26.11.2026) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படும். குப்புசுவாமி நகர், அருணாசலம் நகர், காடுவெட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அந்த வகையில், நாளை மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (26.11.2026) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
அதன்படி, பூவிருந்தவல்லி பகுதியில் குப்புசுவாமி நகர், அருணாசலம் நகர், காடுவெட்டி, வீரராகவபுரம், ஆவடி பிரதான சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் மின்தடை ஏற்படும்.