சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக 27.11.2026 அன்று காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை பல பகுதிகளில் மின் தடை ஏற்படும். மின் தடை செய்யப்படும் இடங்கள் குறித்து மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அந்த வகையில், நாளை மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (27.11.2026) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன் விவரம் வருமாறு:-
டேங்க் பண்ட் சாலை, நேரு ஜோதி நகர், புது வாழைமா நகர், கிருஷ்ணதாஸ் சாலை, பார்க் ஸ்ட்ரீட், சாஸ்திரி நகர், திகாகுளம், ஸ்ட்ரஹான்ஸ் சாலை, ஓட்டேரி, ஹாஜி முகமது அப்பா சாஹிப் தெரு, காந்த சுவாமி கோவில் தெரு, குக்ஸ் சாலை, ஹைதர் கார்டன் 1-3 மற்றும் கே.எச். மேடவாக்கம் ரோடு, டிரஸ்ட் சதுக்கம், விபி காலனி 1-3வது குறுக்குத் தெரு, சின்ன பாபு தெரு, ஒத்தவாடை, சிஆர் கார்டன் தெரு, ராமானுஜம் கார்டன் தெரு, சிஎஸ் நகர், டோபி கானா, தேவராஜ் தெரு, அருணாச்சலம் தெரு, வெங்கடேசபக்தன் தெரு, சின்ன தம்பி தெரு, புதிய தெரு, படவட்டம்மன் கோவில் தெரு, பூராம் தெரு, திரு.எஸ்.எஸ். திதீர் நகர், யெமி தெரு, புதிய மாணிக்கம் தெரு, வெங்கடரத்தினம் தெரு, செல்லப்பா தெரு, வள்ளுவர் தெரு, சுப்பராயன் 4வது மற்றும் 5வது தெருக்கள், வருமான வரி அலுவலகம், பராக்கா சாலை 1வது மற்றும் 2வது தெருக்கள், பிரியதர்ஷினி அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், நல்லையா நாயுடு தெரு, சின்ன பாபு தெரு, பாஷ்யம் 2வது மற்றும் புதிய தெரு, பிரான்ஸ் 2வது தெரு, பொன்னியம்மன் தெரு, பொன்னன் தெரு, செல்லப்பா தெரு.
கொடுவள்ளி, மாகரல், கண்டிகை, சேதுபாக்கம், குருவாயல், கரணி, அம்மனப்பாக்கம், ராமாபுரம்.
DLF சாலை, தினேஷ் விஹார் AWHO, காசா கிராண்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டி, காசா கிராண்டே லேன், ETA குடியிருப்பு பகுதி, காந்தி நகர் சொசைட்டி, கரணை, தாலம்பூர், அட்ராய்ட் அபார்ட்மெண்ட்ஸ், காசா கிராண்டே டிவினிட்டி, எம்.கே. ஸ்டாலின் தெரு.
வெங்கடேஸ்வரா நகர், குருசுவாமி நகர், எம்ஜிஆர் நகர், கருணாநிதி தெரு, பக்தவச்சலம் தெரு, சாந்தி நகர், ஞானியார் தெரு, அருள் நகர், விஜிஏ நகர், குருசாமி நகர், ஜிகே நகர், விஓசி தெரு, காமராஜபுரம், திருநீர்மலை மெயின் ரோடு, எல்ஐசி காலனி விரிவு, ராஜீவ் காந்தி நகர், விக்டோரியா தெரு, பெரியார் தெரு, நேசமணி தெரு, மரியன்னை தெரு, அன்னை மேரி தெரு, வினயா நகர், இபி காலனி, அமரேசன் நகர், ரோவல்லு அபார்ட்மென்ட்ஸ் 6-8வது தெரு, மூவேந்தர் நகர், சங்கர் நகர், ஆதம் நகர், சீனிவாசபுரம், செந்தமிழ் சாலை, மசூதி தெரு, மணிமகளை தெரு, கணபதி நகர், விஸ்வாசபுரம், காமாட்சி நகர், ராஜாஜி சாலை, தேவராஜ் நகர், பாரி நகர், புண்ணியக்காக்கொட்டி நகர்.