தமிழக செய்திகள்

சென்னையில் நாளை (14.10.2026) எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை தெரியுமா?

காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும்.
சென்னையில் நாளை (14.10.2026) எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை தெரியுமா?
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சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.

அந்த வகையில், நாளை மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (14.10.2026) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன்படி, நாளை திருவொற்றியூர் பகுதியில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. அதன் விவரம் வருமாறு:-

ஜெ.ஜெ நகர்

திவ்யம் அபார்ட்மெண்ட், ஆலமரம், ஜெயரத்தினம் அபார்ட்மெண்ட், முகப்பேர் ஏரி திட்டம், பஜனை கோவில் தெரு.

ஆவடி

கலைஞர் நகர், கோவில் பதாகை பிரதான சாலை, பூம்பொழில் நகர், மசூதி தெரு, கன்னடபாளையம், திருமுல்லைவாயல் சாலை.

மின்தடை
TNEB
chennai power cut
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்
சென்னையில் மின்தடை
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