சென்னையில் நாளை (06.10.2026) பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை - எந்தெந்த இடங்களில் தெரியுமா?

சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக 06.10.2026 அன்று காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை திருவேற்காடு, மேற்கு தாம்பரம், குன்றத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும். மின்சார வாரியம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின் படி, பராமரிப்பு பணி முடிந்தவுடன் மின் விநியோகம் மீண்டும் வழங்கப்படும்.
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அந்த வகையில், நாளை மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (06.10.2026) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன்படி, நாளை திருவொற்றியூர் பகுதியில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. அதன் விவரம் வருமாறு:-
சிவன் கோவில் சாலை, ஈஸ்வரன் நகர், செல்வகணபதி நகர், முருகன் நகர், கஸ்தூரி பாய் நகர், கஸ்தூரி அவென்யூ, அன்பு நகர், ஆனந்தன் நகர், சக்கரேஸ்வரி நகர், மகாலட்சுமி நகர், வி.ஜி.என்., மற்றும் அன்பு நகர்.
வெள்ளக்கல் மெயின் ரோடு, ஆஞ்சநேய கோவில் தெரு, பெல் நகர் 1 முதல் 5வது தெரு, வடக்குப்பட்டு மெயின் ரோடு, ரவி மெயின் ரோடு, ஜே.கே.அவென்யூ, சித்தார்த் பிளாட், பரசுராம் நகர், சாய்ராம் நகர், ஐயப்பா நகர், சிருங்கேரி சாரதா ஈக்விடாஸ் மருத்துவமனை, பழனியம்மாளப்பா நகர் பகுதி, சாந்தனமாலப்பா நகர், சாந்தனமால்சேரின் சாலை.
டோட் ஹண்டர் நகர், ஜோன்ஸ் சாலை, அண்ணாசாலையின் ஒரு பகுதி, அப்துல் ரசாக் தெரு, பஜார் சாலை, ஆலந்தூர் சாலை, சாஸ்திரி நகர், சிஐடி நகர்-I மெயின் ரோடு, கிழக்கு சாலை, மேற்கு சாலை, வடக்கு சாலை, தெற்கு சாலை, 70 அடி சாலை, பழைய மாம்பலம் சாலை, கோடம்பாக்கம் சாலை, கரணீஸ்வரர் கோவில் தெரு, சேச்சலம் தெரு, அரசு பண்ணை, ஜோதியம்மாள் நகர், சாமியார் தோட்டம், அபித் காலனி, நெருப்பு மேடு, வி.எஸ்.முதலி தெரு, ஜீனிஸ் சாலை, பூத்தெரு, ஜெயராம் தெரு, சின்னமலை பகுதியின் ஒரு பகுதி, பிராமண தெரு, சௌந்தரேஸ்வரர் கோவில் தெரு, புஜங்கராரோ தெரு, பால சிங் தெரு, சுப்பிரமணிய கோவில் தெரு, கிருஷ்ணப்பன் நாய்க்கன் தெரு, சுப்ரமணிய முதலி தெரு, விசாக தோட்டம்.
இபி காலனி, வெங்கடாத்திரி நகர், பாலாஜி நகர், ஏஎல்எஸ் பசுமை நிலம், நேதாஜி நகர், பெரியார் நகர், லட்சுமி நகர், கொம்மியம்மன் நகர், கக்கன் தெரு, புதிய பெருங்களத்தூர், காமராஜர் நெடுஞ்சாலை, கணேஷ் நகர், லிங்கம் நகர், சர்மிளா நகர், பாரதி அவென்யூ, பாலாஜி நகர் மற்றும் காகபுஞ்சந்தர் நகர்.
வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, பாளையத்தான் தெரு, பொன்னியம்மன் கோவில் தெரு, ரங்கநாதன் தெரு, திருவள்ளூர் தெரு, ஈஸ்வரன் கோவில் தெரு, பாரதி நகர் பூங்கா, அவ்வை தெரு, கரணம் தெரு, கண்ணன் தெரு, ஏரிக்கரை தெரு.
அழகேசன் நகர், பெரியார் நகர், சரஸ்வதி நகர், கோதண்டம் சாலை, அம்பேத்கர் நகர், ராஜீவ் காந்தி நகர், பாரதியார் நகர், புதுப்பேர், நந்தம்பாக்கம், மூகாம்பிகை நகர், சிவசக்தி நகர், தங்கம் அவென்யூ, மகாத்மா காந்தி நகர், சீனிவாசா நகர்.