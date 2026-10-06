டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-4 தேர்வு அறிவிப்பு இன்று வெளியீடு: 10,000-க்கும் அதிகமான காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட வாய்ப்பு!

டிஎன்பிஎஸ்சி கால அட்டவணையின்படி, குரூப்-4 எழுத்துத் தேர்வு வரும் டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறவுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) நடத்தும் ஒருங்கிணைந்த சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வு-IV (குரூப்-4) குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று (அக்டோபர் 6) அதன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியாகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தபடி, திட்டமிட்ட நாளில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படுவது அரசு வேலைக்குத் தயாராகி வரும் தேர்வர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
கிராம நிர்வாக அலுவலர் (VAO), இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர், பில் கலெக்டர் மற்றும் வனக்காவலர் போன்ற பல்வேறு முக்கியப் பணியிடங்கள் இந்தத் தேர்வின் மூலம் நிரப்பப்பட உள்ளன. மேலும், சமீபத்தில் பேரூராட்சி, நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளில் உள்ள குரூப்-சி பணியிடங்களையும் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாகவே நிரப்ப அரசு அரசாணை வெளியிட்டதால், இந்த ஆண்டு காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 10,000-க்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அறிவிப்பு வெளியாவதைத் தொடர்ந்து, இன்று முதலே இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறைகள் தொடங்குகின்றன. டிஎன்பிஎஸ்சி கால அட்டவணையின்படி, குரூப்-4 எழுத்துத் தேர்வு வரும் டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறவுள்ளது. நேர்முகத் தேர்வு எதுவும் இல்லாத காரணத்தால், எழுத்துத் தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண்கள் மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின் அடிப்படையிலேயே நேரடிப் பணி நியமனம் வழங்கப்படும்.
இத்தேர்வுக்கு அடிப்படை கல்வித் தகுதியாக பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தாலும், லட்சக்கணக்கான பட்டதாரிகளும் முதுகலை பட்டதாரிகளுமே இதில் போட்டியிடுகின்றனர். கடந்த தேர்வுக்கு 13.89 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு விண்ணப்பதாரர்களின் எண்ணிக்கை 15 லட்சத்தைக் கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.