மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: 58 வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் ஏற்பு

மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்களுக்கான 58 வேட்பாளர்களின் மனுக்கள், பரிசீலனைக்குப் பிறகு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆளும் த.வெ.க. கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளான தி.மு.க., அ.தி.மு.க. ஆகியவற்றின் வேட்பாளர்கள் உள்ளிட்டோரின் மனுக்கள் முறையாக இருந்ததாக கண்டறியப்பட்டது.
இடதுசாரி கட்சிகள் இவ்விரு தொகுதிகளுக்கும் தங்கள் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ள நிலையில், தனித்தொகுதிகளாக உள்ள இவ்விரு தொகுதிகளிலும் சுவாரஸ்யமான ஐந்து முனை போட்டி நிலவவுள்ளது.
தலைமை தேர்தல் அதிகாரியின் இணையதள தகவலின்படி, மதுராந்தகத்தில் 28 வேட்பாளர்களின் மனுக்களும், தாராபுரத்தில் மொத்தம் 30 வேட்பாளர்களின் மனுக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. இவ்விரு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் பெறப்பட்ட மொத்தம் 91 மனுக்களில், 41 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதாக அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
ஏப்ரல் 23-இல் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, கூட்டணி கட்சிகளின் உதவியுடன் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க. தனது முதல் அரசை அமைத்த பிறகு நடைபெறும் முதல் தேர்தல் களம் இதுவாகும்.
த.வெ.க. நிறுவனரும் முதல்வருமான விஜய், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு முறையே முன்னாள் அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்களான கே. மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பி. சத்தியபாமா ஆகியோரை வேட்பாளர்களாக அறிவித்துள்ளார்.
குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகிய இருவரும் ஏப்ரல் 23 தேர்தலில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்களாக அந்தந்த தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றவர்கள்; பின்னர் எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஆளும் த.வெ.க. கட்சியில் இணைந்தனர்.
மதுராந்தகத்திற்கு ஐ. பரந்தாமனையும், தாராபுரத்திற்கு எஸ். சுகன்யாவையும் தி.மு.க. வேட்பாளர்களாக அறிவித்துள்ளது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் (NDA) தலைமை வகிக்கும் அ.தி.மு.க., மதுராந்தகத்தில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கனிதா சம்பத் மற்றும் தாராபுரத்தில் கே. பானுமதி ஆகியோரை நிறுத்தி, முழுக்க முழுக்க பெண்களை கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலை ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது.
பாரம்பரிய தேர்தல் கூட்டணிகளில் இருந்து விலகி, தனித்த இடதுசாரி முன்னணியாக போட்டியிடப்போவதாக சி.பி.ஐ. (எம்) மற்றும் சி.பி.ஐ. ஆகியவை அறிவித்துள்ளன; இதன் மூலம் அவை தி.மு.க. மற்றும் த.வெ.க. ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் நேரடி எதிரணியில் நிற்கின்றன.