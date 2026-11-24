வழக்கம் போல திருப்பரங்குன்றத்தில் மூலவரின் சிரசுக்கு நேர் மேல் உள்ள உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகிலுள்ள தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டதாக அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற நவம்பர் 20-ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் ஒருமுறை சிறப்பு அனுமதி வழங்கி இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்தது. நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் எம். பஞ்சோலி அடங்கிய அமர்வு, இந்த ஏற்பாடு வழக்கின் இறுதித் தீர்ப்புக்கு அல்லது நிரந்தர உரிமைகோரலுக்கு எந்த வகையிலும் முன்னோடியாக அமையாது என்று தெளிவுபடுத்தியது.
தேவஸ்தானம் அனுமதிக்கும் குறிப்பிட்ட குழுவினர் மட்டுமே தீபம் ஏற்ற வேண்டும், பொதுமக்கள் பங்கேற்கவோ, ஊர்வலங்கள் அல்லது முழக்கங்கள் எழுப்பவோ அனுமதி இல்லை என்றும் உச்சநீதிமன்றம் நிபந்தனை விதித்தது. மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரை ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரியாக நியமித்த நீதிமன்றம், தேவையானால் மத்திய பாதுகாப்புப் படையினரின் உதவியைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும், விழா முடிந்த மூன்று நாட்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதற்கிடையே, மதுரை மாவட்டத்தில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதை எதிர்த்த வழக்குகள் மற்றும் தொடர்புடைய மனுக்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தன. மறுஆய்வு மனு நிலுவையில் இருப்பதைக் காரணம் காட்டி உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாமல் இருக்க முடியாது என்று உயர்நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தது. ஆஜரான மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணாவிடம், உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுகளை முறையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும், தவறினால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கடுமையாக இருக்கும் என்றும் நீதிபதி எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
இந்நிலையில் கார்த்திகை தீபத் திருநாளான இன்று திருப்பரங்குன்றம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 'ரெட் ஜோன்' அறிவிக்கப்பட்டு, ட்ரோன்களுக்குத் தடை, சிசிடிவி கண்காணிப்பு மற்றும் பலத்த காவல்துறை பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இருப்பினும், மாலையில் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்படவில்லை. மாறாக, வழக்கம் போல திருப்பரங்குன்றத்தில் மூலவரின் சிரசுக்கு நேர் மேல் உள்ள உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகிலுள்ள தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டதாக அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றப்படாததைக் கண்டித்து பாஜக மற்றும் பல்வேறு இந்து அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்ட நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களைக் காவல்துறையினர் கைது செய்து வருகின்றனர். இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணை 2027 ஜனவரி இரண்டாவது வாரத்தில் நடைபெற உள்ளது.