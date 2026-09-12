தமிழக செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி சொத்துவரி செலுத்த செப்டம்பர் 30 கடைசி நாள்: மாநகராட்சி நிர்வாகம் அறிவிப்பு!

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி வரியை செப்டம்பர் 30-க்குள் கட்ட வேண்டும், தாமத கட்டணத்தை தவிர்க்கலாம் - மாநகராட்சியின் வேண்டுகோள்
Thoothukudi Corporation
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Summary

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பொதுமக்கள், நடப்பு 2026-2027-ம் நிதியாண்டின் முதலாம் அரையாண்டிற்கான சொத்து வரியைச் செலுத்துவதற்கு வரும் செப்டம்பர் 30-ம் தேதி கடைசி நாள் என்று மாநகராட்சி நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

பொதுமக்கள் தங்களின் கட்டிடங்களுக்கான சொத்து வரி மற்றும் குடிநீர் கட்டணம் உள்ளிட்ட வரியினங்களை எவ்வித தாமதமுமின்றி உடனடியாகச் செலுத்த வேண்டும் என்று மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

வரிகளைச் செலுத்தும் எளிமையான வழிமுறைகள்

பொதுமக்கள் நெரிசலின்றி எளிதாக வரி செலுத்துவதற்காக மாநகராட்சி நிர்வாகம் பல்வேறு வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாநகராட்சியின் கணினி வரி வசூல் மையங்களுக்கு நேரடியாகச் சென்று வரியைச் செலுத்தலாம். வரி வசூல் மையங்களில் உள்ள QR Code மூலமாகவும் நேரடியாகவும், விரைவாகவும் கட்டணத்தைச் செலுத்த முடியும்.

பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைன் மூலமாக வரி செலுத்த www.tnurbanepay.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியைப் பயன்படுத்தலாம்.

சனிக்கிழமைகளிலும் மையங்கள் செயல்படும்

பொதுமக்கள் எவ்வித சிரமமுமின்றி வரி செலுத்துவதற்கு வசதியாக ஒரு முக்கிய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசு பொது விடுமுறை நாட்களைத் தவிர்த்து, அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் மாநகராட்சி கணினி வரி வசூல் மையங்கள் வழக்கம் போல் இயங்கும்.

செயல்படும் நேரம்: காலை 9.30 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை ஆகும்.

மாநகராட்சியின் வேண்டுகோள்

கடைசி நேர நெரிசலையும், தாமதக் கட்டணங்களையும் தவிர்க்கும் பொருட்டு, பொதுமக்கள் அனைவரும் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் (செப்டம்பர் 30-க்குள்) தங்களது வரிகளைச் செலுத்த வேண்டும்.

பொதுமக்கள் செலுத்தும் வரிப்பணமே மாநகராட்சியின் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதால், அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு தூத்துக்குடி மாநகராட்சி நிர்வாகம் தனது செய்திக்குறிப்பில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

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