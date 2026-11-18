மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சங்கரநாராயணன், ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் மலைப்பகுதியில் நிலத்தை அளவீடு செய்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட எல்லை அளவீட்டுக் கல்லைத்தான் தற்போது தீபத்தூண் என்று கூறி உரிமை கொண்டாடுகிறார்கள் என வாதிட்டார்.
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையின் தீர்ப்புக்கு எதிராகத் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விசாரணையின் போது, சர்ச்சைக்குரிய அந்தத் தூண் தீபத்தூண் அல்ல என்றும், அது ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் நிலத்தை அளவீடு செய்வதற்காக நடப்பட்ட எல்லை அளவீட்டுக் கல் என்றும் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் திட்டவட்டமாக வாதம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையில் அமைந்துள்ள ஹஸ்ரத் சுல்தான் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்காவிலிருந்து சுமார் 50 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மனுக்களை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், தர்கா அருகே உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அனுமதி வழங்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து, 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 6-ஆம் தேதி சென்னை உயர் நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வும் தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உறுதி செய்ததுடன், அது ஆங்கிலேயர் காலத்து நில அளவைக் கல் என்ற தமிழக அரசின் வாதத்தையும் நிராகரித்தது.
நவம்பர் 24-ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கக் கோரித் தமிழக அரசு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தர்கா நிர்வாகம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக இந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
விசாரணையின் போது மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சங்கரநாராயணன், ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் மலைப்பகுதியில் நிலத்தை அளவீடு செய்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட எல்லை அளவீட்டுக் கல்லைத்தான் தற்போது தீபத்தூண் என்று கூறி உரிமை கொண்டாடுகிறார்கள் என வாதிட்டார். அங்கு தீபம் ஏற்றும் பாரம்பரிய வழக்கம் எதுவும் வரலாற்றில் இருந்ததில்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
மேலும், தமிழக அரசு மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர்கள் ஜெய்தீப் குப்தா மற்றும் சேகர் நபாடே ஆகியோர் வாதிடுகையில், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே அமைந்துள்ள தீப மண்டபத்தில்தான் 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆகம விதிகளின்படி கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்தனர். பல தசாப்தங்களாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் பாரம்பரிய நடைமுறையை மாற்றி, தர்காவுக்கு அருகே உள்ள இடத்தில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிப்பது பொது அமைதிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கிற்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என அரசுத் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது. ஏற்கனவே கடந்த காலங்களில் இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தித் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை உயர் நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ள நிலையில், மீண்டும் அதே கோரிக்கையை எழுப்புவது சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது என்றும் வாதிடப்பட்டது.
சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா நிர்வாகம் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஹுசேஃபா அகமதி, இல்லாத ஒரு புதிய நடைமுறையை உயர் நீதிமன்றம் உருவாக்கியுள்ளதாகவும், மலை உச்சியில் தர்கா அமைந்துள்ள சூழலில் தற்போதைய நிலையே தொடர உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார். அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களையும் பதிவு செய்து கொண்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், எதிர்மனுதாரர்களின் வாதங்களைக் கேட்பதற்காக விசாரணையைத் தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றனர். கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவிற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பிக்க உள்ள இடைக்கால உத்தரவு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.