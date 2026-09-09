தமிழக செய்திகள்

தமிழகத்தில் காலாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

11, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு செப்டம்பர் 16-ம் தேதி காலாண்டு தேர்வு தொடங்குகிறது.
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Summary

காலாண்டுத் தேர்வு அட்டவணையை பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் இன்று வெளியிட்டது.

அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒன்று முதல் 12-ம் வகுப்பு வரையிலான காலாண்டு தேர்வு அட்டவணையை பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது:

1 மற்றும் 2-ம் வகுப்புகளுக்கு செப்டம்பர் 17-ம் தேதி தொடங்கி 24-ம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும்.

3 முதல் 10-ம் வகுப்பு வரை செப்டம்பர் 16-ம் தேதி தொடங்கி 24-ம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும்.

11, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு செப்டம்பர் 16-ம் தேதி தொடங்கி 25-ம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வுக்குப் பிறகு செப்டம்பர் 25-ம் தேதி முதல் அக்டோபர் 4-ம் தேதி வரை காலாண்டு விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

School Education Department
பள்ளிக் கல்வித்துறை
quarterly exam
காலாண்டு தேர்வு
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