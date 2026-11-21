தமிழ்நாட்டில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை நிறுவுவதற்கான நிபந்தனைகளைத் தளர்த்தி, சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தமிழ்நாடு தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் திருத்த மசோதாவுக்கு ஆளுநர் அர்லேகர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதன் மூலம், குறைந்த நிலப்பரப்பு மற்றும் குறைக்கப்பட்ட வைப்பு நிதியுடன் புதிய பல்கலைக்கழகங்களைத் தொடங்குவதற்கான வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த பழைய சட்ட விதிகளின்படி, ஒரு புதிய தனியார் பல்கலைக்கழகத்தைத் தொடங்க வேண்டுமென்றால் குறைந்தபட்சம் நூறு ஏக்கர் தொடர்ச்சியான நிலம் மற்றும் ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிரந்தர வைப்பு நிதி ஆகியவை கட்டாயமாக இருந்தது.
இந்தக் கடுமையான நிபந்தனைகள் காரணமாக, கல்வித் துறையில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் பல முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களும் முதலீட்டாளர்களும் தமிழ்நாட்டில் புதிய பல்கலைக்கழகங்களைத் தொடங்கத் தயக்கம் காட்டி வந்தனர். குறிப்பாக, சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் நிலத்தின் விலை மிக அதிகமாக இருப்பதாலும், ஒரே இடத்தில் நூறு ஏக்கர் நிலம் கிடைப்பது அரிதாக இருந்ததாலும், உலகத் தரத்திலான கல்வி நிறுவனங்களை மாநிலத்திற்குள் ஈர்ப்பதில் பெரும் சிரமம் நீடித்து வந்தது.
நகர்ப்புறங்களில் நிலவும் நிலப் பற்றாக்குறையைக் கருத்தில் கொண்டும், உயர்கல்வித் துறையில் புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கிலும் தமிழ்நாடு தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தில் அரசு முக்கியத் திருத்தங்களைக் கொண்டுவந்தது. இந்தப் புதிய திருத்தத்தின்படி, சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குள் தனியார் பல்கலைக்கழகம் தொடங்க குறைந்தபட்சம் பன்னிரண்டு ஏக்கர் நிலம் இருந்தாலே போதுமானது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், மாநிலத்தின் பிற மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிப் பகுதிகளில் பதினெட்டு ஏக்கர் நிலமும், இதர ஊரக மற்றும் பிற பகுதிகளில் இருபத்தைந்து ஏக்கர் நிலமும் இருந்தால் போதும் என நில அளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பல்கலைக்கழகம் தொடங்குவதற்கான நிரந்தர வைப்பு நிதியின் அளவும் ஐம்பது கோடி ரூபாயிலிருந்து இருபத்தைந்து கோடி ரூபாயாகப் பாதியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பல்கலைக்கழகத்திற்குத் தேவையான கல்விக் கட்டிடங்கள், மாணவர் விடுதிகள், நவீன ஆய்வகங்கள் மற்றும் இதர அடிப்படை வசதிகளை அமைப்பதற்கு இந்த நில அளவு போதுமானதாக இருக்கும் என்பதை உறுதி செய்த பின்னரே இந்த மாற்றங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்தத் திருத்த மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார். ஆளுநரின் இந்த ஒப்புதலைத் தொடர்ந்து, இனி புதிய நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களைத் தொடங்கும் செயல்முறைகள் மிகவும் எளிமையாக்கப்படும்.
இந்தச் சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம், சர்வதேசத் தரத்திலான உள்கட்டமைப்பு, நவீன பாடத்திட்டம், சிறந்த பேராசிரியர்கள் மற்றும் மேம்பட்ட ஆராய்ச்சி வசதிகளுடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த பல்கலைக்கழகங்கள் தமிழ்நாட்டில் உருவாகும் என அரசு எதிர்பார்க்கிறது. இதன் பயனாக, தமிழக மாணவர்களுக்குத் தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகிலேயே தரமான உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் கிடைப்பதுடன், இன்றைய தொழில்துறை தேவைகளுக்கு ஏற்ப திறன்மிக்க இளைஞர்களை உருவாக்கவும் இந்த நடவடிக்கை பெரிதும் உதவும் எனக் கல்வியாளர்கள் கருதுகின்றனர்.