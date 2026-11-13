விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த அரசி, நெல் இருப்பு வரம்பு விதித்து தமிழக அரசு உத்தரவு

அதிகரித்து வரும் சமையலறை செலவுகள் தொடர்பாக பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வரும் அழுத்தத்தை எதிர்கொண்டு, தமிழ்நாடு அரசு, 2026-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு நெல்/அரிசி (இருப்பு வரம்பு) கட்டுப்பாட்டு ஆணை மற்றும் 2026-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு துவரம் பருப்பு மற்றும் உளுந்து (சேமிப்புக் கட்டுப்பாடு) ஆணை ஆகியவற்றின் கீழ் கடுமையான இருப்பு வரம்பு விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது.
பதுக்கலை கட்டுப்படுத்தவும், விநியோகத்தை நிலைப்படுத்தவும், புதிய உத்தரவுகளின்படி மொத்த விற்பனையாளர்கள் 2,000 மெட்ரிக் டன் நெல்/அரிசியையும், ஒவ்வொரு வகை துவரம் பருப்பு மற்றும் உளுந்து பருப்புகளிலும் 200 மெட்ரிக் டன் மட்டுமே இருப்பு வைக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
சில்லறை விற்பனையாளர்கள் ஒவ்வொரு சில்லறை விற்பனை நிலையத்திலும் 8 மெட்ரிக் டன் நெல்/அரிசியையும், ஒவ்வொரு வகை துவரம் பருப்பு மற்றும் உளுந்து பருப்புகளிலும் 5 மெட்ரிக் டன் மட்டுமே இருப்பு வைக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். பெரிய சங்கிலி தொடர் சில்லறை விற்பனை கடைகள், ஒவ்வொரு விற்பனை நிலையத்திலும் 8 மெட்ரிக் டன் நெல்/அரிசி வரையிலும், ஒவ்வொரு சில்லறை விற்பனை நிலையத்திலும் ஒவ்வொரு வகை துவரம் பருப்பு மற்றும் உளுந்து பருப்புகளிலும் 5 மெட்ரிக் டன் வரையிலும், அத்துடன் ஒவ்வொரு கிடங்கிலும் 200 மெட்ரிக் டன் வரையிலும் மட்டுமே இருப்பு வைக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
பதப்படுத்துபவர்கள் மற்றும் ஆலை உரிமையாளர்களுக்கும் இதேபோன்ற கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் பொருந்தும். அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் ஒரு மாத உற்பத்தி திறனுக்கு மேல் வைத்திருக்க கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், பருப்பு ஆலை உரிமையாளர்கள் கடந்த 3 மாதங்களின் உற்பத்தியை அல்லது தங்களின் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட திறனில் 25%-ஐ, இவற்றில் எது அதிகமோ அதை மட்டுமே வைத்திருக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
அரிசி பதப்படுத்துபவர்கள், ஜனவரி 2027 வரை மீதமுள்ள மாதங்களின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்பட்ட தங்களின் மாதாந்திர நிறுவப்பட்ட திறனில் (MIC) 60%-ஐ மட்டுமே வைத்திருக்க கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதற்கிடையில், அரிசி மற்றும் பருப்பு இறக்குமதியாளர்கள், சுங்க அனுமதி கிடைத்த நாளில் இருந்து 45 நாட்களுக்கு மேல் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சரக்குகளை வைத்திருக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
குடும்பங்களின் பட்ஜெட்டை எளிதாக்குவதற்காக, கடந்த அக்டோபர் மாதம் தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான சந்தை தலையீட்டு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து இந்த இருப்பு வரம்புகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த முயற்சிகளில், திறந்த சந்தையில் சில்லறை விலைகள் கிலோவுக்கு ரூ.75 முதல் ரூ.85 வரை உயர்ந்த பிறகு, கூட்டுறவு மற்றும் அமுதம் விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் உயர்தர அரிசியை கிலோவுக்கு ரூ.30 என்ற அதிக மானிய விலையில் விற்பனை செய்வதும், கூட்டுறவு அமைப்புகள் மூலம் துவரம் பருப்பு விநியோகத்தை கிலோவுக்கு ரூ.130 என அதிகரிப்பதும், வெங்காயத்தை கிலோவுக்கு ரூ.35 என்ற விலையில் பராமரிப்பதும் அடங்கும்.
புதிதாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளை மீறி சரக்குகளை வைத்திருக்கும் நிறுவனங்கள், அவற்றை சட்டப்பூர்வ வரம்புகளுக்குள் கொண்டுவருவதற்கு நவம்பர் 16, 2026 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை இணையதளத்தில் கட்டாய அறிவிப்புகள் தவறாமல் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.