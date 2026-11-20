நீலகிரி மாவட்டத்தில் வடகிழக்குப் பருவ மழைக்குப் பின்னர் குளிர்காலம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், ஊட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அதிகாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடுங்குளிர் நிலவி வருகிறது.
மலைகளின் அரசி என்று அழைக்கப்படும் நீலகிரி மாவட்டத்தின் தலைநகரான ஊட்டியில் குளிரின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இன்று (நவம்பர் 20) குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 4.7 டிகிரி செல்சியசாகவும், அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 20.4 டிகிரி செல்சியசாகவும் பதிவாகியுள்ளது. மழைப்பொழிவு எதுவும் பதிவாகவில்லை.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் வடகிழக்குப் பருவ மழைக்குப் பின்னர் குளிர்காலம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், ஊட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அதிகாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடுங்குளிர் நிலவி வருகிறது.
ஊட்டி நகரம், தலைகுந்தா, காந்தல், பிங்கர்போஸ்ட், லவ்டேல், பெர்ன்ஹில் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அதிகாலை நேரங்களில் குளிரின் தாக்கம் அதிகமாக உணரப்படுகிறது. குறிப்பாக, திறந்தவெளிப் புல்வெளிகள், தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் பனிப்படலம் காணப்படும் சூழல் நிலவுகிறது.
குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 4.7 டிகிரி செல்சியஸாகக் குறைந்துள்ளதால், அதிகாலையில் பணிக்குச் செல்லும் தொழிலாளர்கள், வியாபாரிகள், வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடுங்குளிரை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அதிகாலை நேரங்களில் கடுங்குளிர் நிலவும் அதே வேளையில், பகல் நேரத்தில் வெப்பநிலை 20.4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயர்ந்துள்ளது.
இதனால் ஒரே நாளில் குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலைக்கு இடையே 15.7 டிகிரி செல்சியஸ் வித்தியாசம் காணப்படுகிறது.
இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் கடுங்குளிரும், பகலில் ஒப்பீட்டளவில் இதமான வானிலையும் நிலவுவது ஊட்டியில் தற்போதைய காலநிலையின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக உள்ளது.
ஊட்டியில் நிலவும் குளிர்ச்சியான காலநிலை சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தனித்துவமான அனுபவத்தை அளிக்கிறது. அரசு தாவரவியல் பூங்கா, ரோஜா பூங்கா, ஊட்டி ஏரி மற்றும் சுற்றுவட்டார இயற்கைக் காட்சிப் பகுதிகளுக்குச் செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிர்காலச் சூழலை ரசிக்க வாய்ப்புள்ளது.
அதே நேரத்தில், அதிகாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் வெளியே செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகள் கம்பளி ஆடைகள் உள்ளிட்ட குளிர் பாதுகாப்பு உடைகளை அணிந்து செல்ல வேண்டியது அவசியமாகும்.
குளிரின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் உடல்நலக் குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியமாகும்.
குறிப்பாக, அதிகாலை நேரங்களில் வெளியே செல்லும் பொதுமக்கள் குளிரிலிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். வீடுகளுக்குள் தீ மூட்டிக் குளிர் காய்வதைத் தவிர்த்து, பாதுகாப்பான வெப்பமூட்டும் முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
நவம்பர் மாதத்திலேயே குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 4.7 டிகிரி செல்சியசாகப் பதிவாகியுள்ள நிலையில், வரும் நாட்களில் குளிரின் தாக்கம் மேலும் அதிகரிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
குளிர்காலத்தின் அடுத்த கட்டத்தில் வெப்பநிலை மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளதால், பொதுமக்கள் வானிலை மாற்றங்களைக் கவனித்து அதற்கேற்ப முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது அவசியமாகும்.