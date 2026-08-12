தமிழக செய்திகள்

தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக தீர்மானம் - சட்டசபையில் இன்று தாக்கல்

மறுவரையறைக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது என முடிவு செய்யப்பட்டது.
TN Assembly
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சட்டசபையில் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான தீர்மானம் இன்று தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

தமிழக சட்டசபையில் நேற்று பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.

நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரியும், மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ள வெளிநாட்டு நன்கொடை மசோதாவுக்கு எதிராகவும் தமிழக சட்டசபையில் நேற்று 2 தீர்மானங்கள் நிறைவேறின. இந்த மசோதாக்களுக்கு பா.ஜ.க. தவிர அனைத்துக்கட்சி எம்எல்ஏக்களும் ஆதரவு அளித்தனர்.

சட்டசபையில் இன்று இதுதொடர்பான தீர்மானம் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக கடந்த 8-ந்தேதி முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சென்னையில் அனைத்துக்கட்சி எம்.பி.க்கள் கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தை தி.மு.க., அ.தி.மு.க. புறக்கணித்தது.

இந்த கூட்டத்தில் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது என முடிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிய இருக்கிறார். இதை வழிமொழிந்து எம்.எல்.ஏ.க்கள் பேசுவார்கள். ஏற்கனவே, தி.மு.க., அ.தி.மு.க. எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதால் இந்த தீர்மானத்தின் மீது கடுமையான விவாதங்கள் இருக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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