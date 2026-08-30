விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினர் காய்கறி மாலைகள் அணிந்து போராட்டம்!

காய்கறிகள் மற்றும் அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்களின் கடுமையான விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, வந்தவாசியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் காய்கறி மாலைகளை அணிந்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கடந்த சில வாரங்களாகவே அரிசி, பருப்பு, சமையல் எண்ணெய் மற்றும் தக்காளி, வெங்காயம் உள்ளிட்ட அன்றாட சமையல் காய்கறிகளின் விலைகள் சந்தையில் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகின்றன.
இந்த திடீர் விலை ஏற்றம் ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களின் மாதாந்திர பட்ஜெட்டை பதம் பார்த்துள்ளதுடன், பொதுமக்களைப் பெருமளவில் பாதிப்புக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
விலைவாசி உயர்வை கவனித்து அரசு உரிய முறையில் தலையிட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள், தக்காளி, கத்தரிக்காய், வெண்டைக்காய், முருங்கைக்காய் உள்ளிட்ட காய்கறிகளை சரமரமாகக் கோர்த்து மாலையாக அணிந்து கொண்டு தங்களின் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தனர்.
காய்கறிகளின் விலை உயர்வால் அவை நகையாகவும் மாலையாகவும் மதிக்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டதை உணர்த்தும் வகையில் இந்த போராட்டம் அமைந்துள்ளது.
ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர்.
ஓயாமல் உயர்ந்து வரும் அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறி விலைகளைக் கட்டுப்படுத்த அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வெளிச்சந்தையில் விற்கப்படும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையைக் குறைக்கும் வகையில், கூட்டுறவு அங்காடிகள் மற்றும் நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் மலிவு விலையில் தரமான மளிகைப் பொருட்களை வழங்க அரசு முன்வர வேண்டும்.
உணவுப் பொருட்களைப் பதுக்கி வைத்து செயற்கையான தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கி, விலையை உயர்த்தும் பெரு முதலாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை பாய வேண்டும் என்று கோரிக்கைளை முன்வைத்தனர்.
வந்தவாசியில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கட்சியின் முக்கியப் பொறுப்பாளர்கள், மகளிர் அமைப்பினர் மற்றும் விலைவாசி உயர்வாலும், பணவீக்கத்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட அப்பகுதி பொதுமக்களும் திரளாகக் கலந்து கொண்டு தங்களது ஆதரவை வெளிப்படுத்தினர்.