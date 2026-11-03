மதியம் 1 மணி வரை 8 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு

முரசு புயல் கரையை கடந்ததால் நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் மதியம் 1 மணி வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. செங்கல்பட்டு, கடலூர், நாகை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆந்திரா ஓங்கோல் அருகே முரசு புயல் கரையைக் கடந்தது. முரசு புயல் கரையை கடந்தாலும் அதன் தாக்கத்தால் நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, 8 மாவட்டங்களில் மதியம் 1 மணி வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, செங்கல்பட்டு, கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், திருவண்ணாமலை மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்காலில் இன்று மதியம் 1 மணி வரை மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுவதுடன் ஓரிரு இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ள உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.