பெரியார் நூலக மோசடி: பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கு முடக்கம்

தமிழகத்தில் உள்ள பொது நூலகங்களுக்கான புத்தக கொள்முதலில் நடந்ததாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்து உடனடியாக காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை, ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குநரகத்திடம் தெரிவித்தது.
கூறப்படும் இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய அகல் விளக்கு பதிப்பகம், அதன் உரிமையாளர் மோகன் மற்றும் பிறருக்குச் சொந்தமான வங்கி கணக்குகளை முடக்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பொது நூலகங்களுக்கான புத்தகங்களை வெளிப்படையாக கொள்முதல் செய்வது தொடர்பான முந்தைய நீதிமன்ற உத்தரவை அதிகாரிகள் பின்பற்றத் தவறிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டிய நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு மீதான விசாரணையின்போது இந்த வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டன.
நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் மற்றும் எம்.டி. சுமதி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை இடைநீக்கம் செய்வது உள்ளிட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குமாறு அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நடந்த மோசடி கொள்முதல்களுக்கு பொறுப்பான அதிகாரிகளை அடையாளம் காணுமாறு பொது நூலகங்களின் இயக்குநரிடம் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்ய செலவழிக்கப்பட்ட சரியான தொகையை அதிகாரிகள் வெளியிட வேண்டும் என்றும், அது தொடர்பான பதிவுகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியது.
பொது நூலகங்களின் இயக்குநரிடம், நிகழ்வுகளின் முழு வரிசையையும் விவரித்து ஒரு பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் செய்யவும், இதில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரையும் அடையாளம் காட்டவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.