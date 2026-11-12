ஊட்டியில் அதிகரிக்கும் நீர்ப்பனிப்பொழிவு- கடும் குளிரால் மக்கள் அவதி

குளிரின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் சூடான தேநீர், காபி மற்றும் சூப் போன்ற பானங்களை பொதுமக்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் விரும்பி அருந்துகின்றனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் குளிர்காலத்தின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதிகாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் நிலவும் கடும் குளிர், நீர்ப்பனிப்பொழிவு காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊட்டியில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 10.7 டிகிரி செல்சியஸாகவும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 14.2 டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகியுள்ளது. இதனால் காலை நேரங்களில் வீட்டை விட்டு வெளியே வருபவர்கள் கடும் குளிரை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக முதியவர்கள், குழந்தைகள், அதிகாலையில் பணிக்கு செல்லும் தொழிலாளர்கள், நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்பவர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் குளிரால் சிரமப்படுகின்றனர்.
குளிரின் தாக்கத்திலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள பொதுமக்கள் கம்பளி ஆடைகள், ஸ்வெட்டர்கள், குல்லாக்கள், கையுறைகள் உள்ளிட்டவற்றை அணிந்து வெளியே செல்கின்றனர். ஊட்டி அரசு தாவரவியல் பூங்கா, ரேஸ்கோர்ஸ், தொட்டபெட்டா, சூட்டிங் மட்டம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அதிகாலை நேரங்களில் புல்வெளிகள், செடிகள், மலர்கள் மீது நீர்ப்பனித்துளிகள் படர்ந்து காணப்படுகின்றன.
சூரிய ஒளி படும்போது பனித்துளிகள் வைரக்கற்களை போன்று மின்னுவது கண்கொள்ளாக் காட்சியாக அமைந்துள்ளது. தேயிலை தோட்டங்களிலும் பசுமையான புல்வெளிகளிலும் படர்ந்துள்ள பனித்துளிகள் ஊட்டியின் இயற்கை அழகுக்கு மேலும் மெருகூட்டுகின்றன.
ஒருபுறம் கடும் குளிரால் உள்ளூர் மக்கள் அவதிப்படும் நிலையில், மறுபுறம் ஊட்டிக்கு வருகை தரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிர்ச்சியான காலநிலையை உற்சாகத்துடன் அனுபவித்து வருகின்றனர். சமவெளி பகுதிகளில் இருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகள் ஊட்டியின் குளிர்ந்த காற்றையும், பனிமூட்டம் சூழ்ந்த மலைகளையும், பனித்துளிகள் படர்ந்த புல்வெளிகளையும் கண்டு மகிழ்ச்சியடைகின்றனர்.
குறிப்பாக, அதிகாலை நேரங்களில் இயற்கைக் காட்சிகளை புகைப்படம் எடுப்பதிலும், குடும்பத்தினருடன் குளிரை ரசிப்பதிலும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். குளிரின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் சூடான தேநீர், காபி மற்றும் சூப் போன்ற பானங்களை பொதுமக்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் விரும்பி அருந்துகின்றனர்.
அதிகாலை நேரங்களில் வெளிப்புறங்களில் பணியாற்றுபவர்கள் குளிரிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள வெப்ப ஆடைகளை அணிந்து வருகின்றனர். கடும் குளிர் நிலவும் அதிகாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் முதியவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் உரிய முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.