தமிழக செய்திகள்

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்கூட்டியே தொடங்குகிறது

அந்தமான் கடல் பகுதியில் 11-ந்தேதியையொட்டி மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. இதன் தாக்கத்தால் 13-ந்தேதி தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்து தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மழை
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தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 17-ந்தேதி தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த மழை குடிநீர் தேவைக்கும் விவசாயத்திற்கும் முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இந்த மாதம் 15 மற்றும் 21-ந்தேதி இடையே தொடங்க வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. இந்த நிலையில் 17-ந்தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறு இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

அக்டோபர் மாதம் 3-வது வாரம் முதல் டிசம்பர் வரையிலான வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய மழை தமிழகத்தில் குடிநீர் தேவைக்கும் விவசாயத்திற்கும் போதுமான ஆதாரமாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 16-ந் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி ஜனவரி 2-வது வாரம் வரை நீடித்தது.

காற்றழுத்து தாழ்வு பகுதி

அக்டோபர் மாதம் 3-வது வாரம் முதல் டிசம்பர் வரையிலான வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய மழை தமிழகத்தில் குடிநீர் தேவைக்கும் விவசாயத்திற்கும் போதுமான ஆதாரமாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 16-ந் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி ஜனவரி 2-வது வாரம் வரை நீடித்தது.

அந்தமான் கடல் பகுதியில் 11-ந்தேதியையொட்டி மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. இதன் தாக்கத்தால் 13-ந்தேதி தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்து தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது மேலும் புயல் சின்னமாக வலுப்பெற்று வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 4 நாட்களில் அதாவது 17-ந்தேதியில் வட தமிழகம் மற்றும் தெற்கு ஆந்திரம் நடுவே கரையை கடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ஆண்டு முன்கூட்டியே வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Northeast Monsoon
வடகிழக்கு பருவமழை
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