சென்னையில் வெள்ள அபாயம் குறித்து பீதியடைய வேண்டாம் - அவசர உதவி எண் சேவை ஏற்பாடு: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்ய தொடங்கியுள்ள நிலையில், தவெக அமைச்சர்களான ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் டி. லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் ஆகியோர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் (SWD) பணிகள், கால்வாய் தூர்வாரும் பணிகள் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்தனர்.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் உள்ள 200 அடி சாலையின் வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆய்வு செய்தார்.
நெடுஞ்சாலைத் துறையால் பராமரிக்கப்படும் 16 சிறிய கால்வாய்கள் வழியாக, சதுப்பு நிலத்திலிருந்து வரும் மழைநீர் தடையின்றி செல்வதை அமைச்சர் ஆதவ் ஆய்வு செய்தார்.
இதற்கிடையில், வணிக வரித் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன், ஓட்டேரியில் உள்ள ஏஏ சாலை மற்றும் கணேசபுரம் சுரங்கப்பாதையில் நடைபெற்று வரும் திடக்கழிவுத் துறைப் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.
மேலும், வியாசர்பாடி சந்திப்பு மற்றும் முல்லை நகரில் உள்ள சேகரிப்புத் தொட்டிகளில் இருந்து மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகளையும் அவர் ஆய்வு செய்தார்.
மழைநீர் தடையின்றி செல்வதை உறுதி செய்வதற்காக, கேப்டன் காட்டன் கால்வாய் மற்றும் கொடுங்கையூர் தெற்குக் கால்வாயில் மேற்கொள்ளப்படும் வெள்ளத் தடுப்புப் பணிகளையும் அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார்.
கனமழையின் போது தாழ்வான பகுதிகளில் நீர் தேங்குவது குறித்த கவலைகளுக்கு மத்தியில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
வெள்ள நிவாரண மையங்களும் சமையலறைகளும் தேவையான வசதிகளுடன் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தாழ்வான பகுதிகளில் இருந்து தண்ணீரை வெளியேற்றுவதற்காக மோட்டார் பம்புகள் நிறுவப்பட்டு வருவதாகவும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், நிலுவையில் உள்ள பணிகளை விரைவுபடுத்தவும், மழைநீர் தடையின்றி செல்வதை உறுதி செய்யவும் அதிகாரிகளுக்கு அவர்கள் உத்தரவிட்டனர்.
இதுகுறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும், மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்கும்படியும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் பொதுமக்கள் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் அரசு உதவி எண் 1913-ஐ தொடர்பு கொள்ளும்படியும் கூறியுள்ளார்.