வங்கக்கடலில் உருவாகும் புதிய புயல் சின்னம்?: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

இம்மாத மத்தியில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான அறிகுறிகள் காணப்படும் நிலையில், இந்த புயல் சின்னத்தின் நகர்வு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அந்தமான் கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த வளிமண்டல மாறுதலால் வரும் நாட்களில் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வானிலை மையத்தின் கணிப்புகளின்படி, வரும் 12-ஆம் தேதி வாக்கில் அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு புதிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகக்கூடும். இந்தச் சுழற்சியானது சாதகமான கடல் மற்றும் வளிமண்டல சூழல் காரணமாக மேலும் வலுவடைந்து, மறுநாளான 13-ஆம் தேதி வாக்கில் அதே பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாற வாய்ப்புள்ளது.
வங்கக்கடலில் உருவாகும் இந்த புதிய தாழ்வுப்பகுதி, மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையை நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து செல்லக்கூடும். இதன் காரணமாக, அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி வாக்கில் இது தெற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் வலுவான தாழ்வுப்பகுதியாக நிலைபெறக்கூடும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர். இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்து வரும் நாட்களில் மேலும் தீவிரமடைந்து தாழ்வு மண்டலமாகவோ அல்லது புயலாகவோ மாறுமா என்பது குறித்து அதிகாரிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.
இம்மாத மத்தியில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான அறிகுறிகள் காணப்படும் நிலையில், இந்த புயல் சின்னத்தின் நகர்வு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலப்பகுதியை நோக்கி நகரும் பட்சத்தில், தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களிலும், தென் மற்றும் வட உள் மாவட்டங்களிலும் பரவலாக கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும்.
கடல் பகுதியில் சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், அந்தமான் கடல் மற்றும் மத்திய தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு செல்லும் மீனவர்கள் கவனமுடன் இருக்குமாறும், ஆழ்கடலுக்குச் சென்றவர்கள் குறித்த காலத்திற்குள் கரை திரும்புமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். வானிலை மாற்றங்கள் குறித்தும், காற்றின் வேகம் குறித்தும் தொடர்ந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.