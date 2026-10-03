தமிழக செய்திகள்

அரசியல் நையாண்டி இயல்புதான், ஆனால் உருவக்கேலியை மு.க.ஸ்டாலின் தவிர்த்திருக்கலாம்!- கார்த்தி சிதம்பரம்

இந்த விவகாரத்தை பெரிதுபடுத்தி மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
Karti Chidambaram
Published on
Summary

தமிழக அரசியல் களத்தில் தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

உருவக்கேலி பேச்சை தவிர்த்திருக்கலாம்

சமீபத்தில் தாராபுரம் தொகுதி தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது, த.வெ.க. வேட்பாளர் சத்யபாமா குறித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாகக் கூறப்படும் உருவக்கேலி சர்ச்சை குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்குப் பதிலளித்த கார்த்தி சிதம்பரம், "தமிழக அரசியல் மேடைகளில் நையாண்டியும் நகைச்சுவையும் தொன்றுதொட்டு இயல்பாகவே இருந்து வரும் ஒன்றுதான். இருப்பினும், இதுபோன்ற உருவக்கேலி பேச்சுக்களை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தவிர்த்திருக்கலாம்" என்று தெரிவித்தார். அதே வேளையில், இந்த விவகாரத்தைப் பெரிதுபடுத்தி மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

மதுராந்தகம் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய், விவசாயிகளின் டிராக்டரை தானே ஓட்டிச் சென்று வாக்கு சேகரித்த நிகழ்வு குறித்துப் பேசிய கார்த்தி சிதம்பரம், விஜயின் இந்த அணுகுமுறை அவர் ஒரு "நன்கு பழுத்த அரசியல்வாதியாக" உருவெடுத்துள்ளதை உணர்த்துவதாகப் பாராட்டினார்.

இந்தி திணிப்பு

மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பை காங்கிரஸ் எப்போதும் ஏற்காது என்பதை தெளிவுபடுத்திய அவர், ரெயில் நிலையங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் வைக்கப்படும் பெயர் பலகைகள் குறித்து பேசினார். "வாரணாசி போன்ற வடமாநில நகரங்களிலும் கூட சுற்றுலா பயணிகளின் வசதிக்காக தமிழில் பெயர் பலகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், தமிழ்நாட்டிலும் பிற மொழி பயணிகள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு உதவுவதற்காகவே பெயர் பலகைகள் வைக்கப்படுகின்றன. எனவே, பயணிகளின் வசதிக்காக அமைக்கப்படும் பெயர் பலகைகளை மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை" என்று அவர் விளக்கமளித்தார்.

M.K.Stalin
Karti Chidambaram
கார்த்தி சிதம்பரம்
தாராபுரம்
மு.க.ஸ்டாலின்
tvk
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com