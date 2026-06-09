தமிழக செய்திகள்

இந்தியா கூட்டணியில் த.வெ.க? - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதில்

வருகிற 11-ந்தேதி டெல்லிக்கு முதலமைச்சர் விஜய் செல்லும்போது அரசுக்கு தேவையான நிதி குறித்து பேச உள்ளார்.
அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
Published on

சென்னை எழிலகத்தில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆலோசனை செய்தார். இதன்பின் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

* ரேசன் கார்டுகள், முதியோர் உதவி உள்ளிட்ட திட்டங்களின் பலன்கள் மக்களுக்கு எளிதாக கிடைப்பது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டோம். மேலும் துறைகளில் உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி செய்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

* பத்திர பதிவில் உள்ள தேக்கங்களை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

* பத்திர பதிவு செய்தவர்களுக்கு உடனடியாக பட்டாக்கள் கிடைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

* தென்மேற்கு பருவமழை நெல்லை மாவட்டம் மாஞ்சோலையில் கூடுதலாக பெய்து உள்ளது.

* தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், பேரிடர்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். நீலகிரி மாவட்டத்தில் நிலச்சரிவை எதிர்கொள்ள ஹெலிகாப்டர் தயார் நிலையில் இருக்கிறது.

* மேட்டூர் அணைக்கு குறைவாகவே நீர் வருகிறது.

* மேட்டூர் அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெரிதாக இல்லை.

* பேரிடர் மேலாண்மை நிதி ரூ.1000 கோடியை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது.

* தேவையான நிதியை மத்திய அரசிடம் முன்கூட்டியே கேட்டுப்பெறுகிறோம்.

* வருகிற 11-ந்தேதி டெல்லிக்கு முதலமைச்சர் விஜய் செல்லும்போது அரசுக்கு தேவையான நிதி குறித்து பேச உள்ளார்.

* முதலமைச்சர் செயல்பாடுகளை மட்டுமே முக்கியமாக கருதுகிறார்.

* பத்திரிகை சுதந்திரம் என்பது தனிப்பட்ட விமர்சனமாக இருக்க கூடாது என்றார்.

இதனிடையே, இந்தியா கூட்டணியில் த.வெ.க. இணையுமா என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு முதலமைச்சர் முடிவெடுப்பார் என்றார்.

மத்திய அரசு
தவெக
மேட்டூர் அணை
Mettur Dam
Central govt
இந்தியா கூட்டணி
INDIA Bloc
tvk
minister Sengottaiyan
அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com