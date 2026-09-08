மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல்: அக்டோபர் 6-ல் வாக்குப்பதிவு- தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்

தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான உடனடியாகவே மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள மதுராந்தகம் (தனி) மற்றும் தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் தேதியைத் தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளன.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. மரகதம் குமரவேல் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. சத்யபாமா ஆகியோர் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அவர்கள் தங்கள் எம்.எல்.ஏ. பதவியை துறந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர். இதன் காரணமாக இவ்விரு தொகுதிகளும் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு, தற்போது இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது.
தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, வேட்புமனுத் தாக்கல் நாளை (செப்டம்பர் 9) தொடங்குகிறது. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட மனுக்களைச் சமர்ப்பிக்க இறுதிக்காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, பரிசீலனைக்குப் பின் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு அன்றே தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான உடனடியாகவே மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால், அரசின் புதிய நலத்திட்டங்கள், அறிவிப்புகள் மற்றும் வளர்ச்சிப் பணிகளை இவ்விரு தொகுதிகளிலும் செயல்படுத்தத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்காளர்களுக்குப் பணம் அல்லது பரிசுப் பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில், தேர்தல் ஆணையம் சார்பாகப் பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிரக் கண்காணிப்புப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. உரிய ஆவணங்கள் இன்றி ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் ரொக்கப் பணம் எடுத்துச் செல்லக் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காகத் துணை ராணுவப் படையினரும், மத்திய தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்களும் விரைவில் வருகை தர உள்ளனர்.